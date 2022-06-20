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Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi’nden Etkileyici Yılsonu Programı

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, dolu dolu geçen 2021-2022 dönemini; sergi, müzik korosu ve tiyatro gösterisi gibi etkinliklerin yer aldığı yıl sonu programıyla noktaladı.

EĞİTİM 20.06.2022, 19:31 20.06.2022, 19:36 Murat Aydın
Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi’nden Etkileyici Yılsonu Programı

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, dolu dolu geçen 2021-2022 dönemini; sergi, müzik korosu ve tiyatro gösterisi gibi etkinliklerin yer aldığı yıl sonu programıyla noktaladı. Programda çocuklarla bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Çocuklarımızı bilim, kültür, sanat ve sporla geleceğe hazırlıyoruz.” dedi.

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, 2021-2022 dönemini çocuklara bilimi ve sanatı sevdiren eğitimler, atölyeler ve etkinliklerle dolu dolu geçirdi. Merkez, geride kalan sezona yine bilim ve sanatla dolu bir kapanış programıyla veda etti. Program, çocukların düzenlediği sergi, müzik korosu ve tiyatro gösterisi gibi izleyicilerden bol beğeni toplayan etkinliklere sahne oldu.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, Belediye Başkan Danışmanı Abuzer Korkmaz, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kızılay, meclis üyeleri, muhtarlar ve öğrenciler ile öğretmenleri ve velileri katıldılar. Başkan Dursun ve beraberindekiler, çocukların hazırladığı sergiyi gezdi. Eserleri tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgi alan Başkan Dursun, sergideki sanat eserlerini ve bilimsel ürünleri çok beğendiğini belirtti.

Sultangazili Çocuklar Bilim, Kültür, Sanat ve Sporla Yetişiyor

Programda katılımcılara hitap eden Başkan Dursun, çocukların ellerinden çıkan birbirinden güzel eserleri ve icatları hayranlıkla incelediklerini belirterek şöyle konuştu: “Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezimiz, çok güzel geçen bir dönemi daha geride bırakıyor. Yavrularımız, geçtiğimiz dönem de merkezimizde bilimle ve sanatla buluştular. Yalnızca bilgi ve becerilerini geliştirmekle kalmadılar, isterlerse neleri başarabileceklerinin de farkına vardılar. Elbette burada en önemlisi, onlara ihtiyaç duydukları imkânları sağlamaktır. Bizler, merkezimize gelen çocuklarımızın en güzel eğitimi alması için buradaki imkânları geliştirmeye devam ediyoruz. Merkezimizde görev alan öğretmenlerimiz alanlarının en iyileri. Atölyelerimizin fiziki imkânlarını geliştirirken eğitsel materyallerimizi de en iyileri arasından seçiyoruz. Merkezimizin teras katına kazandırdığımız planetaryum, Avrupa yakasındaki en büyük uzay evi olma özelliğini taşıyor. Buraya gelen çocuklarımız, son derece etkileyici görsel ve işitsel materyaller eşliğinde astronomi dersleri alıyor. Bu akşam, yavrularımızın gerekli imkânlara sahip olduklarında neleri başarabileceklerine şahit oluyoruz. Çocuklarımızın bugün ortaya koydukları bu gurur verici başarılar, gelecekte ulaşacakları çok daha büyük başarıların da habercisidir. Aynı tabloyu, spor alanında da görüyoruz. Çocuklarımızı sporda da güçlü bir şekilde destekliyoruz ve onlar da Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonluklarıyla şimdiden gurur kaynağımız oluyorlar. Geleceğimizin olimpiyat şampiyonlarının Sultangazi’den çıkacağını ilan ediyorlar. İstanbul’un en fazla lisanslı sporcuya sahip kulübü, Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’dür. Bu, çok önemli bir birinciliktir. Çocuklarımızı bilim, kültür, sanat ve sporla; geleceğe en güzel şekilde hazırlıyoruz.”

Konuşmaların ardından öğrenciler, kendi hazırladıkları müzik ve tiyatro gösterilerini izleyicilerin beğenisine sundular. Çocukların müzik enstrümanlarını kullanmadaki ustalıkları ve göz dolduran oyunculukları dikkat çekti. Gösterilerin sonunda seyirciler, çocukları dakikalarca alkışladılar. Başkan Dursun da sahneye gelerek çocukları ve öğretmenlerini tebrik etti ve çocuklara sertifikalarını takdim etti.

#Sultangazi belediyesi #Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi #sergi #müzik korosu
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