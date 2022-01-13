Son dakika... YKS Ücretlerini Belediye Karşılıyor...

Eğitime verdiği desteklerle bilinen Bayrampaşa Belediyesi, yine Türkiye’de bir ilke imza atıyor ve YKS’ye girecek öğrencilerin sınav ücretlerini karşılıyor. Uygulamayla ilgili açıklama yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimize destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, eğitim alanında yine Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. 2022 yılında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek lise son sınıf öğrencilerinin sınav ücretleri Bayrampaşa Belediyesi tarafından karşılanıyor. 15 Şubat’ta başlayacak olan sınav ücreti desteğinden yararlanabilmek için öğrencilerin Bayrampaşa’da eğitim görüyor olması gerekiyor. İkametgâhı Bayrampaşa’da bulunan ancak farklı bir ilçedeki okula giden öğrenciler de uygulamadan faydalanabiliyor.

YKS ücreti desteğinden yararlanmak isteyen, Bayrampaşa’da eğitim gören öğrenciler, sınav giriş belgeleri ile birlikte okullarına; farklı bir ilçede eğitim gören Bayrampaşalı öğrenciler ise, öğrenci ve ikametgâh belgeleri ile birlikte Bayrampaşa Belediyesi’ne başvurularını yapabilecekler.

“Gençlerimize Destek Olmaktan Büyük Mutluluk Duyuyoruz”

Uygulamayla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Eğitim, üzerinde itina ile durduğumuz bir konu. Öğrencilerimize destek eğitimleri vermek adına bugüne kadar kütüphaneler, BAYGEM, Bilim Merkezi, Bilgi Evleri gibi çok sayıda merkezi hizmete sunduk. İhtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına burs desteği sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz. Son olarak bu yıl YKS’ye girecek sevgili gençlerimize destek olmak için sınav ücretlerini karşılama kararı aldık. İlçemizde eğitim gören ya da Bayrampaşalı olup farklı bir ilçedeki okula giden öğrencilerimizin tamamı uygulamadan faydalanabilecek. Öğrencilerimiz ve ilçemiz için hayırlı olsun. Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimize destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.