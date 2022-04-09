Son dakika Skandalı... Öğrencilerin ders çalışma salonu TÜGVA'ye verildi

CHP’li vekil Mahmut Tanal, Batman Üniversitesi merkez kampüsünde öğrencilere yasaklanan çalışma ve okuma salonunun, Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜGVA’ya tahsis edildiğini açıkladı. Tanal, öğrencilerin ders çalışabileceği tek yer olan salonun geri verilmesi çağrısında bulundu.



CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Batman Üniversitesi merkez kampüsünde öğrencilere yasaklanan çalışma ve okuma salonunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA’ya (Türkiye Gençlik Vakfı) tahsis edildiğini duyurdu. Tanal, öğrencilere okuma salonlarının geri verilmesi yönünde YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu.



CHP’li vekil Tanal, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, daha önce Batman Üniversitesi’nde merkez kampüsteki çalışma ve okuma salonuna öğrencilerin girişinin yasaklandığını duyurduğunu, öğrencilerin ders çalışabileceği tek yer olan okuma salonunun bir vakfa tahsis edildiği iddialarını soru önergesi yoluyla TBMM gündemine taşıdığını hatırlattı.



TÜGVA’NIN ‘İCATHANE’Sİ TABELASI TAKILDI



Tanal, açıklamasının devamında şu bilgileri aktardı:

“Önergemize henüz cevap gelmedi ama o vakıf ortaya çıktı! Batman Üniversitesi öğrencilerinin elinden alınan okuma salonu, TÜGVA’ya (Türkiye Gençlik Vakfı) tahsis edildi. Okuma salonunun TÜGVA’nın “İcathane”sine dönüştürüleceği yönünde duyuru afişleri asıldı, girişe tabela takıldı. Okuma salonu hızlıca tadilattan geçiriliyor.



ÖĞRENCİLERE KORİDORDA DERS ÇALIŞMA DAYATMASI

“Türkiye eğitimde neden geride?’ sorusunun cevabını arayanlar, Batman Üniversitesi’ndeki örneğe odaklansın! Düşünsenize kendi öğrencilerinizin çalışma ve okuma salonunu özel bir vakfa veriyorsunuz. Fakülte koridorlarına da masa sandalye atıp, öğrencilere ilkel çalışma ortamı dayatıyorsunuz.



“İCATHANE İÇİN BAŞKA MEKAN BULAMADINIZ MI?”

Ey TÜGVA yöneticileri, vicdanınız rahat mı? Sizin yüzünüzden Batman Üniversitesi öğrencileri çalışma ve okuma salonundan mahrum kaldı. Batman’da “İcathane”ye dönüştürülecek başka mekan bulamadınız mı? Tabela astığınız mekanın, öğrencilerin tek ders çalışabilecekleri yer olduğunu biliyor muydunuz? Üniversite yönetimi bu durumu size anlattı mı?

Sizleri de Batman Üniversitesi Rektörlüğü’nü de üniversite gençliğinin vicdanına havale ediyorum!



ÖĞRENCİLERE SALONLARI GERİ VERİLSİN ÇAĞRISI

YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve davet ediyorum.

Yanlıştan dönülmeli, öğrencilere okuma salonları geri verilmelidir.”