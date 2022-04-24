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Rain, TEGV işbirliği ile 500 çocuğun eğitimine destek oldu

Global lider kripto varlık platformu Rain, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile hayata geçirdiği eğitime destek projesiyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birlikte kutluyor. Proje kapsamında Rain, TEGV aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanından 500 çocuğun bir yıllık eğitim masraflarını karşılayacak.

EĞİTİM 24.04.2022, 00:02 Murat Aydın
Rain, TEGV işbirliği ile 500 çocuğun eğitimine destek oldu

Global lider kripto varlık platformu Rain, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile hayata geçirdiği eğitime destek projesiyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birlikte kutluyor. Proje kapsamında Rain, TEGV aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanından 500 çocuğun bir yıllık eğitim masraflarını karşılayacak.

Türkiye’de gerçekleştirdiği sponsorluklar ve iş birlikleriyle kripto varlık sektöründe fark yaratan Rain, çocuklar ve gençler için #Geleceğeİşaret başlıklı destek projelerini başlatıyor. #Geleceğeİşaret’in ilk adımı olarak Rain, TEGV ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda anlamlı bir projeye imza atıyor. Ülkemizde eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan TEGV aracılığıyla, 500 çocuğun bir yıllık eğitim masrafları Rain tarafından karşılanacak ve yıl içinde farklı projelerle eğitime destek çalışmaları devam edecek. Nitelikli eğitime katkı sunmak üzere gerçekleştirilen proje ile Türkiye’nin farklı bölgelerinden ilkokul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara destek olunacak.

Eğitimde fırsat eşitliğine önem veren Rain, sektöründeki öncü rolü ve topluma değer katma misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Projeyle ilgili konuşan Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır, “Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın nitelikli ve çağdaş eğitim alma şansına sahip olmasını ve yarınlara daha güvenle hazırlanmasını istiyoruz. Eğitimin öneminin bilinciyle hareket ediyoruz ve bu alandaki çalışmaları, projeleri, sivil toplum kuruluşlarını desteklemeye öncelik veriyoruz. Eğitim yoluyla Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyoruz. TEGV ile başlattığımız iş birliğini 23 Nisan gibi anlamlı bir günde duyurduğumuz için çok mutluyuz. Çocukların topluma faydalı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise “Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı olarak olarak nitelikli eğitimin her çocuğun hakkı olduğuna inanıyor ve 27 yıldır Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklarımıza tamamen ücretsiz bir şekilde nitelikli eğitim desteği sağlıyoruz. Ölçme değerlendirme sistemleriyle etkinliği kanıtlanmış eğitim programlarımızla çocuklarımızı sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik açıdan geliştiriyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Rain’in yapmış olduğu bu anlamlı bağış ile 500 çocuğumuzun bir yıllık eğitim masrafları karşılanacak. Bu gün attığımız imzanın Rain ile yapacağımız başka projelerin habercisi olacağı inancıyla tüm çocuklarımız adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.” diyerek projeye ilişkin görüşlerini paylaştı.

SPORDAN EĞİTİME RAIN DESTEĞİ

Türkiye’nin yanı sıra global olarak da faaliyet gösteren Rain, sektöründeki uluslararası tecrübesini ülkemize taşıyor. Bölgesel büyüme stratejisi kapsamında Türkiye’ye odaklanan Rain, #BuBirİşaret sloganlı reklam kampanyasıyla ülkemizdeki kullanıcılarıyla buluştu.  Şirket; sektöre yaptığı yatırımların yanı sıra geçtiğimiz ay Beşiktaş JK ile imzaladığı anlaşmayla kulübün resmi sponsoru oldu ve Türk sporuna uzun soluklu katkılar sağlayacağını duyurdu.

Rain hakkında:

Hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde kripto varlık alınıp satılabilen, transfer edilebilen ve saklanabilen bir platform olan Rain’in Türkiye ofisi, 100’den fazla çalışanı ile faaliyet göstermekte. Dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı iştirakleri bulunan Rain, bölgesel genişleme hareketi kapsamında Türkiye’ye odaklanıyor. Yatırımcıları arasında, lider kripto platformlarından Coinbase, Kleiner Perkins ve MEVP gibi önemli şirket ve fonlar bulunan Rain, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden müşterileriyle buluşuyor. Rain, Mart 2022 itibarıyla Beşiktaş JK’nin resmi sponsoru olmuştur.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı hakkında:

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın, daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve yeni nesil öğrenme olanaklarından faydalanmalarını amaçlıyor. Türkiye genelinde, 24 yerleşik ilde 8 Eğitim Parkı, 29 Öğrenim Birimi, 18 Ateşböceği (Mobil Öğrenim Birimi) ile çocuklarımıza hizmet vermeyi sürdürüyor. Eğitim Gönüllüleri, her yıl yaklaşık sekiz bin gönüllüsünün desteğiyle kuruluşundan bu yana 3 milyona yakın çocuğumuzun aydınlık geleceğine katkı sağladı. Eğitimde özgün modeli ile ulusal ve uluslararası iş birlikleri bulunan TEGV, 2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı. TEGV ile ilgili detaylı bilgi için www.tegv.org adresi ziyaret edilebilir.

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