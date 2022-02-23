Öncü Şairlerimizden Necip Fazıl Kısakürek Anıldı

İlim Yayma Cemiyeti Gaziosmanpaşa Şubesi İle Gaziosmanpaşa Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte düzenlediği ve her ay bir okulda bir şairin tanıtıldığı Öncü Şairlerimiz ve Sembol Şiirleri konulu etkinlik Şehit Servet Asmaz İmam Hatip Lisesinde yapıldı.

Program açılışında konuşan İlim Yayma Cemiyeti Gaziosmanpaşa Başkanı Kerem Akpınar İlim Yayma Cemiyeti’nin kuruluşu ve ülke genelinde yaptığı faaliyetleri kısaca anlattı. Ayrıca Gaziosmanpaşa şubesi olarak değerlerimizi tanıtma adına her ay bir okulda bir değeri tanıtmaya çaba sarf ettiklerini, bugün burada Necip Fazıl Kısakürek’i, tanıtacaklarını belirterek katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, bu tür programların güzelliğinden bahsederek öğrenciler için faydalı olduğunu, öğrencilik yıllarında kendisinin de programlara katıldığını ve Necip Fazıl Kısakürek e ait birçok şiiri ezbere bildiğini söyledi. Ayrıca insan hayatında şiir olmazsa birçok şeyin eksik kalacağını söyledi. Herkese teşekkür etti.

Şehit Servet Asmaz İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali İnci konuşmasında İlim Yayma Cemiyeti Gaziosmanpaşa Şubesi’nin katkıları ile böyle bir program yaptıklarını, emek veren ve katılım sağlayan herkese teşekkür ettiğini bildirdi.

Üstad Şair Necip Fazıl Kısakürek’in tanıtıldığı teatral gösteride üstadın hayatı şiirlerle anlatıldı. Birbirinden güzel ve günün anlamına değer katan üstadın şaheser şiirleri Zindandan Mehmed’e Mektup, Sakarya Türküsü, Kaldırımlar, Canım İstanbul, Anneciğim ve Beklenen gibi şiirlerini okuyan öğrenciler adeta şiirleri yaşadılar.

Üstadın Gençliğe Hitabesi ile sona eren programda katkı sunan öğrenci ve öğretmenlere İlim Yayma Cemiyeti Gaziosmanpaşa Şubesi tarafından hazırlanan hediyeler takdim edildi.

Programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ve Giresun Medya Platformu Başkanı İbrahim Balcıoğlu ile öğrenciler, öğretmenler ve davetlilerden oluşan nezih bir kalabalık katıldı.