Öğretmenlerden Billi Eğitim Bakanı Özer'e Simit İkramı(!)

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Sincen ilçesinde, Sincan Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesini ziyaret ederek eğitimcilerle öğretmenler odasında bir araya geldi. Mille Eğitim Bakanı Özer'in öğretmenlerle oturduğu masada ikram olarak sadece simit olması dikkatlerden kaçmadı. Türkiye'de yoksulluğun tartışıldığı günlerde okulda Bakan'a sadece simit ikram edilen bir görüntü, değişik yorumlara neden oldu.

﻿Bakan Özer, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak kendilerine çiçek takdiminde bulundu.

Öğretmenlerle sohbet eden Bakan Özer, Bakanlık olarak bütün imkânlarıyla öğretmenleri kapsamlı olarak desteklemeye devam edeceklerini belirtti ve "Okula, öğretmene ve öğrenciye sirayet etmeyen hiçbir eğitim politikası, retorikten ileri gitmez. O yüzden okula ve öğrencilere yansıyacak politikalarla öğretmenlerimizi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Kovid-19 salgın sürecinde öğretmenlerin güçlü dirayeti sayesinde okulları açık tuttuklarını, bu sayede Türkiye'nin normalleştiğini ifade eden Özer, emekleri için öğretmenlere teşekkür etti.

Bakanlık olarak bu yıl ilk defa bütün okullara bütçe gönderdiklerini anımsatan Bakan Özer, aktif kullanılmayan köy okullarında köy yaşam merkezleri adıyla açtıklarını belirterek "Gerekirse bir okul, bir öğrenci ve bir öğretmenle eğitimi her çocuğumuzun ayağına götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinleyen Bakan Özer, emekleri için tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Öğretmenler de ihtiyaç duydukları konularda taleplerini yerine getirdiği için Bakan Özer'e teşekkür etti.

Bakan Özer, daha sonra fitness salonunu ziyaret ederek burada spor yapan öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: Fotoğraflar MEB sitesinden alınmıştır.