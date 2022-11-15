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Öğrencilere müjde... Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Son dakika.... Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.
EĞİTİM 15.11.2022, 10:57 Murat Aydın
Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;
"Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.
17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz."
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