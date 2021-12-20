Oğlunu kolejden aldı, mahallenin anaokuluna verdi!

Burcu Kara, Bi Başka Youtube kanalında Melis Güvenç’e birbirinden samimi açıklamalarda bulundu. Dört yaşında Ali adında bir oğlu olan güzel oyuncu programda, oğlunu kolejden alarak mahallenin anaokuluna verdiğini açıkladı.

Kara; “ Sadece dört yaşında olan bir çocuk deli gibi İngilizce öğrensin, başarı göstersin diye bekleyemezsin. Hayat böyle bir şey değil. Bu yüzden onun çok daha mutlu olacağı mahallede bulunan içinde kendi bostanı, kümesleri, tavşanları olan bir anaokuluna verdik. Benim için önemli olan bu. Arkadaşlarıyla oynasın, sevgiyi saygıyı, paylaşmayı öğrensin. Şimdiden hayat o kadar zor ki; çocuğu en şahane bir şekilde okut, ardından üniversite için deli gibi bir çaba sarf etsin. Sonra üniversiteyi bitirsin ve işsiz kalsın gibi bir durumun içine onu daha dört yaşında sokma fikri bizi mutsuz etti” dedi.

“Oyunculuğa parasızlıktan ve mecburiyetten başladım”

Oyunculuğa başlamadan önce, İstanbul’a ilk geldiği dönemde zor zamanlar geçirdiğini ve çok fazla parasızlık çektiğini anlatan Burcu Kara; “İstanbul'a ilk geldiğimde çok ciddi maddi zorluklar yaşadım. Bir gün beni durup dururken işten çıkardılar. Para harcamamak için günlerce evden çıkmadığımı biliyorum. Ya da bir paket makarnayı üçe, dörde böldüğümü biliyorum. Çok zor geçirdiğim bir yıldı. Hayatım böyle şeylerle dolu ama ilahi adaletlerle de dolu. Bu yüzden hep sabırla gülümsedim ve hep karşılığını gördüm. Oyunculuğa da parasızlıktan ve mecburiyetten başladım” dedi.

https://www.youtube.com/watch? v=5ZwBFHlPE4U