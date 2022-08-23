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MEB İl Müdürlüklerine yazı gönderdi! Uzman ve başöğretmenlik sınavından kimler muaf olacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, uzman ve başöğretmenlik sınavından muaf olan lisansüstü eğitimlerini tamamlayan öğretmenler için illere yazı gönderildi.

EĞİTİM 23.08.2022, 12:22 23.08.2022, 13:22 Murat Aydın
MEB İl Müdürlüklerine yazı gönderdi! Uzman ve başöğretmenlik sınavından kimler muaf olacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, uzman ve başöğretmenlik sınavından muaf olan lisansüstü eğitimlerini tamamlayan öğretmenler için illere yazı gönderildi.

Yazıya göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’na 26 Eylül - 3 Ekim 2022 tarihleri arasında başvuruda bulunanlardan lisansüstü eğitimlerini 3 - 30 Ekim 2022 tarihleri arasında tamamlayacak olanlar, bu sürede lisansüstü eğitimlerini tamamladıklarına ilişkin belgelerini ibraz etmeleri hâlinde yazılı sınavdan muaf tutulacak.

19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak yazılı sınavdan muaf olan öğretmenlerin başvuruları, 26 Eylül - 3 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Öğretmenlik Kariyer Basamakları çerçevesinde uzman öğretmenlik eğitimleri, 18 Temmuz - 5 Eylül; başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül arasında tamamlanacak.

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında alınacak; sınav ise 19 Kasım'da, 81 ilde gerçekleştirilecek olup sonuçları 12 Aralık 2022'de duyurulacak.

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