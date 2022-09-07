Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dar gelirli öğrencilere barınma müjdesi.



Geçtiğimiz yıl Ankara’ya üniversite okumak için gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencilere ev sahipliği yapan ABB, bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilere yurt imkânı sağlamaya devam edecek.

YAVAŞ’TAN ÖĞRENCİLERE ÇAĞRI

Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden öğrencilere çağrı yaparak, “Başkent Ankara'ya, yeni evinize hoş geldiniz. KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatları kendilerini yalnız hissetmesin. Yurtlarımızda misafir değil, ev sahibi sizlersiniz.” notunu paylaştı.



Yurt imkânından yararlanmak isteyen öğrenciler http://yurt.ankara.bel.tr/