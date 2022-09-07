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Mansur Yavaş'tan dar gelirli öğrencilere barınma müjdesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvurusu yapan dar gelirli öğrencilere geçici barınma imkânı sağlanacağını açıkladı.
EĞİTİM 07.09.2022, 15:58 Murat Aydın
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dar gelirli öğrencilere barınma müjdesi.
Geçtiğimiz yıl Ankara’ya üniversite okumak için gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencilere ev sahipliği yapan ABB, bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilere yurt imkânı sağlamaya devam edecek.
YAVAŞ’TAN ÖĞRENCİLERE ÇAĞRI
Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden öğrencilere çağrı yaparak, “Başkent Ankara'ya, yeni evinize hoş geldiniz. KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatları kendilerini yalnız hissetmesin. Yurtlarımızda misafir değil, ev sahibi sizlersiniz.” notunu paylaştı.
Yurt imkânından yararlanmak isteyen öğrenciler http://yurt.ankara.bel.tr/
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