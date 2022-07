LÖSEV KENT’TE BAYRAM SEVİNCİ

LÖSANTE Hastanesi’nde tedavisi devam eden Lösemi ve Çocukluk Çağı Kanserleriyle mücadele eden minikler Kurban Bayramı’nın ilk gününü tedavi gördükleri hastanenin bahçesinde düzenlenen etkinlikler ile kutladı. Bayram hediyelerini alan, şarkılarla neşelenen minik mücadeleciler hep bir ağızdan umutla, “İyi Bayramlar” dedi.

“Tüm çocuklar eşit doğar ve en iyi tedavilere eşit kavuşurlar” inancı ile yola çıkan ve 24 yıldır Lösemili Çocuklar başta olmak üzere tüm çocukluk çağı kanserleriyle mücadele eden çocuklara umut olan LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Avrupa’nın ilk Lösemili Çocuklar Hastanesi LÖSANTE’de ilkleri yaşatmaya devam ediyor. Ankara, İncek’teki LÖSEV Sağlık Kenti’nde yer alan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde tedavisi devam eden Lösemili ve Çocukluk Çağı Kanseri Çocuklar ve anneleri Kurban Bayramı’nı da tedavi gördükleri hastanede karşıladı. Bayramın ilk günü LÖSANTE Hastanesi’nin de içinde bulunduğu LÖSEV Sağlık Kenti bahçesinde düzenlenen programda çocuklar şarkılar söyledi, danslar etti ve doğal dondurmalarını yedi. Doktorları, hemşireleri ve birbirleriyle bayramlaşan çocuklar bayram hediyelerinin takdim edildiği kutlamada keyifli anlar geçirerek bir ağızdan “İyi Bayramlar” dediler. Öte yandan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde ücretsiz tedavi gören lösemili ve kanserli çocukların etkinlikleri bahçede devam ederken hastanede de yatarak tedavileri devam eden yetişkin hastalar da odalarında ziyaret edilerek bayramları kutlandı.

“Her Kurban Lösemili Çocuklara Can”

Tüm Türkiye genelinde 8 irtibat bürosu bulunan LÖSEV İstanbul’da da hastaneleri ziyaret ederek lösemi ve kanser tedavisi devam eden çocuklara hastane odalarında bayram hediyelerini verip, refakatçi annelerini bayram günü yalnız bırakmadı. Hane ziyaretleri gerçekleştirdiği gibi ofislerinden de yardımlarını bayram süresince iletmeye devam eden LÖSEV, kahraman çocuklarına ve duyarlı halkımıza da teşekkür ederek iyi bayramlar dilediğini de yayımladı. Kurban bağışlarının arefe günü adak kesimleri ile başladığını duyuran LÖSEV aldıkları vekâleten kurban bağışlarını bayramın 1. 2. ve 3. günleri hijyenik et entegre tesislerinde keserek, etlerini 12 ay boyunca taze et ve et ürünleri olarak Lösemili ve Kanserli Çocuklara ulaştırılacağının da altını çizdi.