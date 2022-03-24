LGS’ye Hazırlanan Öğrenciler İçin Okullarda Eş Zamanlı Deneme Sınavı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla ilçe genelindeki ortaokullarda LGS deneme sınavı düzenledi.

Öğrencileri sınavlara hazırlık sürecinde de yalnız bırakmayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrencilere yönelik deneme sınavı gerçekleştirdi. İlçedeki ortaokullarda eş zamanlı gerçekleştirilen sınava, tüm 8. sınıf öğrencileri katıldı. Deneme sınavı ile eksiklerini görme, kendilerini ölçme ve değerlendirme imkanı bulan öğrenciler, 5 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı’nda ter dökecek.

“DENEME SINAVI, BİZİM GİBİ SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Deneme sınavına giren 8. sınıf öğrencisi Ömer Yasin Arslan, “Günlük belirlediğim soru sayılarım var, o sayıda soru çözerek, LGS’ye hazırlanıyorum. LGS’ye kadar kendimi geliştirip, yüksek puan almayı hedefliyorum. Bugünkü sorular kaliteliydi, güzel sorular vardı, yaptım hepsini. Aslında çok iyi oldu. Çünkü deneme sınavı, bizim gibi sınava hazırlanan öğrenciler için çok önemli. Belediyemize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“POLİS OLMAK İSTİYORUM”

Öğrencilerden Belinay Su Kara ise, “Sınav gerçekten güzel geçti. LGS’ye günde en az 300 soru çözerek ve konu çalışarak hazırlanıyorum. Böyle LGS tarzında sorularla bilgilerimizi daha iyi pekiştirebiliyoruz. Ben basketbol oynuyorum ama bir yandan da polis olmak istiyorum” diye konuştu.