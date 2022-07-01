LGS tercihlerinde İBB'den öğrencilere ücretsiz destek

LGS TERCİHLERİNDE ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ

İBB, LGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından öğrenciler için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Gençlerin kendilerine en uygun okulu ve alanı seçebilmesi amacıyla, Kadıköy ve Bakırköy meydanlarında platformlar kurulacak. Öğrenciler ve veliler, uzman danışmanlardan destek alabilecek.

Türkiye genelinde 5 Haziran’da yapılan ve 30 Haziran’da açıklanacağı duyurulan LGS sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Üniversite sınavına giren öğrencilere her yıl danışmanlık hizmeti sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) liselere kaydolacak öğrenciler için de bu yıl ilk kez Tercih Danışma ve Rehberlik hizmeti verecek.

TERCİH MERKEZLERİ BAKIRKÖY VE KADIKÖY’DE

LGS’ye giren öğrenciler, merkezi yerleştirme ile tercih yapacaksa 10 okul yazabiliyor. Buna yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri de eklenince liseye girişte öğrencilerin toplamda 20 okulu yazma hakları bulunuyor. Bu sıralamanın belirlenmesi için öğrencilerin başarı puanlarına göre hangi okulları tercih edebileceklerini bilmesi; merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme, mesleki eğitim merkezleri ve açık öğretim kurumları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor.

8 TEMMUZ’A KADAR AÇIK OLACAK

Gençlerin kendilerine en uygun okulu ve alanı seçmeleri için Bakırköy Meydanı’nda ve Kadıköy Meydanı’nda tercih platformları kurulacak. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilecek olan LGS Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nde görevlendirilen uzmanlar, tercih sıralamalarının yapılmasına destek olacak. İBB LGS Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri, 8 Temmuz’a kadar 10:00 ve 19:00 saatleri arasında açık olacak.

SUNULACAK HİZMETLER

• Tercih işlemlerinin nereden yapılabileceği

• Nakil tercih süreci

• Okul seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

• Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, özel program ve proje uygulayan Anadolu imam hatip liseleri ve proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liseleri hakkında bilgilendirme

• Pansiyonlu okullara yerleştirme süreci