LGS sonuçları açıklandı; 195 öğrenci tam puan aldı

On binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı’nda sonuçlar açıklandı Peki, LGS sonucu nasıl sorgulanır?LGS sonuçları MEB tarafından açıklandı. LGS sonuçları, öğrenciler tarafından "sonuc.meb.gov.tr" sayfasında kişisel bilgiler girilerek öğrenilebiliyor. 1 milyon 31 bin öğrencinin katıldığı açıklanan LGS'de 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. İşte LGS sonuçları ve sınava dair detaylar...

LGS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

MEB sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 5 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı’nın sonuçları 30 Haziran 2022’de açıklandı. Saatle ilgili henüz bir bilgilendirme gelmese de sonuçlar saat 08:30'da erişime açıldı.

MEB LGS SONUÇ SORGULAMA LİNKİ

Adaylar sınav sonuçlarını “meb.gov.tr” adresinden öğrenebilecekler. Adaylara ayrıca posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.

193 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93’ü, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56,04 ile 200-299 oldu.