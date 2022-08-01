LGS 2. tercih sonuçları MEB tarafından açıklandı!

liselere Gireş Sınavı (LGS) 2. tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Lise adaylarının başvurularını yaptıkları nakil sonuçları "meb.gov.tr" ve sonuc.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanabilecek. Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

İlk yerleştirme döneminde tercih yapan öğrencilerden büyük kısmı merkezi sınav puanıyla ya da yerel olarak tercih ettikleri ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmişti. LGS 2. tercih sürecinde, okula yerleşemeyen öğrenciler yeniden okul seçimi yaptı. İşte 1. nakil sonuçları sorgulama sayfası…

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN YAPILABİLİCEK?

Nakil başvuru süreci, LGS sonuçları sonrasında başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre lise nakil süreçlerine ilişkin tarih şu şekilde:

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 97’Sİ YERLEŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Temmuz’da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95’inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı.

Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, “Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97’si istedikleri okullara yerleşti.” dedi.

SÜREÇ SONUNDA KİMLER YERLEŞTİRİLECEK?

Bugün başlayan yerleştirmeye esas2. nakil tercih başvurularının 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılabileceğini kaydeden Özer, “İkinci nakil yerleştirme sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos’ta tamamlanacak. İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos’ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Öğrenci ve velilerimizin hiçbir endişesi olmasın; çok az sayıda öğrencimiz kaldı onlar da müsterih olsunlar, süreç sonunda herkes mutlaka yerleştirilecek” ifadelerini kullandı.