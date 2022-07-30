İTÜ’de Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Mezuniyet Sevinci

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı lisans ve lisansüstü mezunlarımız, 28 Temmuz akşamı Ayazağa Yerleşkemizde yapılan coşkulu bir törenle kep attılar.

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan İTÜ lisans ve lisansüstü mezuniyet töreni 28 Temmuz tarihinde İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’nde gerçekleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında mezun olan lisans ve yüksek lisans öğrencileri; aileleriyle, arkadaşlarıyla, yakınlarıyla ve hocalarıyla birlikte katıldıkları törende mezuniyet sevincini doyasıya yaşadılar.

249. yıl mezuniyet sevinci

İTÜ Stadyumu’nda yapılan coşkulu törende, 2 bin 529’u lisans ve 741’i yüksek lisans olmak üzere toplam 3 bin 270 öğrenci başarıyla mezun olarak diplomalarını aldılar. İTÜ’lü öğrencilerin mezuniyet sevincine akademisyenler, mezunlar ve aileleri de ortak oldular. 2023’te 250. yaşını kutlamaya hazırlanan İstanbul Teknik Üniversitesi, bu yıl 249. yıl mezunlarını verdi.

İTÜ Rektörü Koyuncu: “İTÜ Ailesi’nin her zaman yanınızda olduğunu unutmayın.”

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, törende yaptığı konuşmada İTÜ’lü olmanın önemine vurgu yaparak yeni mezunlara çalışma hayatlarında başarılar diledi ve öğrencilere seslendi:

“Sevgili mezun kardeşlerim… Sizler, dünyanın en iyi teknik üniversitelerinden birini başarıyla bitirdiniz. İTÜ Ailesinin birer ferdi olarak, emeklerinizin karşılığı olan diplomalarınızı aldınız ve mezunlarımız arasına gururla katıldınız. Hayatınız boyunca taşıyacağınız bu gurur, umuyorum ki sizlere çok güzel kapılar açacaktır. İlerleyen dönemlerde, kiminiz iş dünyasına adım atarken, bazılarınız da akademik alanda yaşam çizgisini devam ettirecek. Bu yöndeki tercihiniz ne yönde olursa olsun, hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Ancak şu hususa özellikle vurgu yapmak isterim ki; dünyanın neresine giderseniz gidin, kariyer basamaklarını hızla çıkarken, diplomanızdaki İTÜ mezuniyeti hayatınız boyunca taşıyacağınız bir gurur olacaktır. Sizler, ilerleyen dönemlerde her ne iş yapıyor olursanız olun, İTÜ Ailesi’nin her zaman yanınızda olduğunu unutmayın.”

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: “İTÜ bizi çok iyi yetiştirdi.”

Törende yeni mezunlara hitaben bir konuşma yapan TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ Genel Müdürü ve İTÜ 1983 mezunu Prof. Dr. Temel Kotil, şunları dile getirdi: “İstanbul Teknik Üniversitesi bizi çok iyi yetiştirdi, çok iyi bir eğitim verdi. Bugün Türkiye mühendislik alanında adeta bir rönesans yaşıyor. TUSAŞ olarak bünyemizde çalışan 5 bin mühendisimiz bulunuyor. Bu sayıyı önümüzdeki dönemlerde daha da arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü bugün, ülkemizin sizler gibi iyi yetişmiş mühendislere daha fazla ihtiyacı var.”

Okul birincilerinin coşkusu

Çocuklarının mezuniyeti dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş’ın da katıldığı törende, İrem Balota yüksek lisans mezunları adına bir konuşma yaptı. Lisans 2021-2022 dönemini 4,00 ortalama ile bitiren İTÜ birincileri Yiğit Can Erçetin (Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği) ve Sarp Dora Cebeci (Ekonomi) ise kısa birer konuşma yaparak teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından okul birincilerine madalyaları İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından takdim edildi.

Törenlerde mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencilerle öğretim üyeleri fotoğraf çekimi için sahneye davet edildi. Bu sırada bölümlerini birinci, ikinci ve üçüncülükle bitiren öğrencilerin isimleri okundu. Tören, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu’nun öğrencilerle birlikte yaptığı yemin ve kep atma seremonisinin ardından sona erdi.