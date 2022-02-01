 İstanbul Cevahir’de, Sömestir Rüzgârı Esecek

İstanbul Cevahir Çocuk Kulübü Etkinlikleri ile Şubat Ayı Boyunca Çocukları Eğlendirmeye Devam Edecek

İstanbul Cevahir, yoğun ilgi gören Sömestir etkinlik programından sonra Şubat ayı boyunca Çocuk Kulübü etkinliklerine devam edecek. İstanbul Cevahir tarafından düzenlenen çocuklar için etkinlik atölyeleri, çocukları hem eğlendiren hem de eğiten ve becerilerini geliştiren etkinlik takvimi ile Şubat ayı boyunca çocukları sevindirecek. 5 Şubat Cumartesi günü başlayacak olan etkinlik atölyeleri, 27 Şubat Pazar günü sona erecek.

Çocuklar için Eğlencenin Yeri ve Zamanı İstanbul Cevahir’de

5 Şubat, 6 Şubat, 12 Şubat ve 13 Şubat tarihlerinde Sokak Hayvanları için Mama ve Su Kabı Yapımı Atölyesi ile çocuklara duyarlılık aşılayacak olan Çocuk Kulübü, 19 Şubat günü düzenlenecek olan Sevimli Mumluk Yapımı Atölyesi ile çocukların el becerilerine katkı sağlayacak. Dolu dolu bir etkinlik programına sahip olan İstanbul Cevahir, çocuklar için etkinlik atölyelerine 20 Şubat tarihinde düzenlenecek Ponpon Çanta Süsü Atölyesi, 26 Şubat’ta gerçekleşecek. Eldivenden Tavus Kuşu Atölyesi ile devam ederken 27 Şubat günü Penguen Yapımı atölyesi ile sona erecek.