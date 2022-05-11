İstanbul 4. Akıl Zekâ Oyunları Turnuvası ve Ödül Töreni Gerçekleşti

Bu yıl 4.sü düzenlenen İstanbul Akıl Zekâ Oyunları Turnuvası ve Ödül Töreni, Sultangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Sultangazi Belediyesi ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu işbirliğinde düzenlenen turnuvaya İstanbul’un 38 ilçesinden, ilk ve orta öğretim kademesindeki 340 öğrenci katıldı. Oldukça çekişmeli geçen oyunların sonunda dereceye giren öğrenciler, törenle ödüllerine kavuştular.

Çocukları dijital ekranların zararlı etkilerinden korumak ve onların çok yönlü gelişimine destek olmak amacıyla akıl ve zekâ oyunlarına önem veren Sultangazi Belediyesi, bu yıl 4.sü düzenlenen İstanbul Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası ve Ödül Töreni’ne ev sahipliği yaptı. Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyon Başkanı Av. Şaban Kurtul ve meclis üyeleri turnuvada yer alan öğrenciler ve velileriyle buluştular.

İlkokul kategorisinde 186, ortaokul kategorisindeyse 154 öğrenci olmak üzere, İstanbul'un 38 ilçesinden toplam 340 öğrenci turnuvada yer aldı.

“Bu turnuvaya katılan tüm çocuklarımız birer şampiyondur"

Akıl ve zeka oyunlarının önemine dikkat çeken Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, “Bu güzel etkinlikte bulunduğum için çok memnunum. Bu, kaybedeni olmayan bir turnuva. Çünkü tüm çocuklarımız, akıl ve zeka oyunlarıyla bilişsel gelişimlerine katkıda bulunuyorlar. Dolayısıyla, bu turnuvaya katılan tüm çocuklarımız birer şampiyondur. Öğrencilerimizin düşünsel becerilerinin gelişmesi adına akıl ve zeka oyunlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu etkinliğe destek veren Belediye Başkanımızı, Milli Eğitim Müdürlerimizi ve Federasyon Başkanımızı kutluyorum.” dedi.

Sultangazili Çocuklar Bilimle Yetişiyor

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük gayret gösterdiklerini belirterek şöyle konuştu: “İstanbul’un 38 ilçesinden, 340 kıymetli öğrencimizin katılımıyla 4. İstanbul Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’na ev sahipliği yapıyoruz. Bu güzel turnuvaya ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanması ve bilgili, görgülü, ülkesine en iyi şekilde hizmet eden bireyler olması için eğitime çok büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda, bilimi çocuklarımıza sevdirmeyi çocuklarımızı bilimle buluşarak onların bilişsel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Sultangazi’de çok güçlü bir bilim merkezimiz var. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezimizde; robotikten fen bilimlerine, müzikten tiyatroya, çok yönlü ve nitelikli bir eğitim sunuyoruz. Aynı zamanda, merkezimizin çatı katında büyük bir planetaryumumuz var. Bu uzay evinde çocuklarımız, astronomi ve fizik alanlarında, çok boyutlu ve etkileyici görseller eşliğinde eğitim alıyorlar. Çocuklarımızın duygusal zekâlarının, analitik düşünme becerilerinin, el-göz koordinasyonlarının artmasına ve çok yönlü gelişimlerine katkı sunmak adına merkezimizde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca, Eylül ayında hayata geçirmeyi planladığımız Kâşif Çocuk projemizle, üstün zekâlı çocuklarımızı tespit edip onlar için en uygun eğitimi sağlamayı hedefliyoruz. Bilim Merkezimizdeki güçlü eğitim olanaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek, bu özel çocuklarımızın gelişimine de katkı sunacağız."

"Bilimi çocuklarımıza götürüyoruz"

Sultangazi'deki tüm çocukları bilimle buluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Dursun, "Bilimi binaların dışına çıkarmak ve ilçemizdeki tüm çocuklarımıza götürmek adına, Bilim Firarda ve Doğada Bilim isimli projelerimiz bulunuyor. Bilim Firarda projemizle, Bilim Otobüsümüz 15 mahallemize de giderek çocuklarımızı deneylerle, astronomi gözlemleriyle ve çok keyif aldıkları diğer birçok bilimsel aktiviteyle buluşturuyor. Doğada Bilim projemiz ise, bilimi doğayla buluşturuyor ve çocuklarımıza unutamayacakları, çok güzel bir deneyim sunuyor. Sultangazimizdeki Hacı Bektaş-ı Veli ve Mimar Sinan Şehir Ormanlarımız, yaklaşık 1 milyon 600 bin m² alana yayılan muhteşem bir doğaya ev sahipliği yapıyor. Herkesi ormanlarımıza, bu güzel doğanın tadını çıkarmaya davet ediyoruz. Doğada Bilim projemiz, bilimi Şehir Ormanlarımızın işte bu güzel atmosferiyle buluşturuyor. Havaların ısınmasıyla çocuklarımız, bilimi açık havada, en güzel şekilde deneyimleyecekler.” dedi.

Sultangazi Eğitimle Gelişiyor

hitap eden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine destek olma adına düzenlediğimiz bu turnuvada sizlerle buluşmaktan memnuniyet duyuyorum. Sultangazi Belediye Başkanımız eğitime büyük önem veriyor. Eğitimin bu kadar önemle ele alınması, Sultangazi’nin geleceğine çok büyük katkı sağlayacaktır. Başkanımızın eğitime verdiği önem, bizleri mutlu ediyor. Ayrıca, akıl ve zeka ile ilgili gelişim çalışmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmaları hep birlikte desteklemeliyiz. Turnuvaya ev sahipliği yapan sayın Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

"Bu turnuvanın mottosu: Kaybedeni Olmayan Turnuva"

Turnuvaya katılan her çocuğun, oyunda nasıl bir sonuç alırsa alsın bilişsel gelişme kaydettiğine dikkat çeken Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Başkanı Av. Şaban Kurtul, "İstanbul'un 38 ilçesinden, turnuvalarda başarı elde eden 340 çocuğumuz bugün burada. Bizler, turnuvalarımız kapsamında, sporcularımızın bilişsel becerilerini geliştirecek oyunları tercih ediyoruz. Çocuklarımız bu oyunları oynadıkça gelişme kaydediyor. Bu yarışmanın mottosu, işte bu sebeple "Kaybedeni Olmayan Turnuva"dır. Özellikle Belediye Başkanımıza, bu turnuvanın hazırlanmasında gösterdiği yoğun emek için teşekkür ediyorum." dedi.

Ödül Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Oyunların tamamlanmasının ardından sıra ödül törenine geldi. Turnuvanın ilçe sıralamasında, ilkokul kategorisinde Bakırköy birinci, Şile ikinci ve Ümraniye üçüncü oldu. Ortaokul kategorisindeyse Kağıthane birinci, Sultangazi ikinci ve Arnavutköy üçüncü oldu.

Zorlu oyunların ardından dereceye girmeye hak kazanan miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi. Madalyalarını takıp kupalarına ve ödüllerine kavuşan minikler, doğruca öğretmenlerine ve ailelerine koşarak sevinçlerini paylaştılar.