Hayırlı Sabancı desteği ile gençle 3 kur ingilizce dersi

Esas Sosyal tarafından üniversiteli gençlere fırsat eşitliği sağlamak amacıyla geliştirilen Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nın yeni dönem başvuruları tamamlandı.

1 Mart haftasında başlayacak program ile 200 gence 3 kur İngilizce eğitimi verilecek.

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal, holdingin sorumlu vatandaşlık değerini merhum Şevket Sabancı ve ailesinin topluma geri verme vizyonu ile birleştirerek, “gençlik ve istihdam” alanında sürdürülebilir ve ölçülebilir sosyal yatırımlar yapıyor. Gerçekleştirdiği araştırmalarla özellikle işverenler tarafından daha az bilinen ve daha az tercih edilen devlet üniversitelerinden mezun gençlerin işsizliğini gündeme getiren Esas Sosyal, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde hayata geçirdiği programları ile farklı yetkinlik ve becerilere sahip gençleri istihdama kazandırıyor. Böylece gençlere fırsat eşitliği sunarken, sivil toplum sektörüne ve iş dünyasına da nitelikli iş gücü sağlayarak ülke kalkınmasına fayda sağlıyor.

Esas Sosyal tarafından, “Gençlere Fırsat, Geleceğe Yatırım” anlayışından yola çıkarak 2016 yılında başlatılan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı ile gençlerin istihdamı konusunda yüksek bir sosyal etki sağlanmıştır. Bu Programdan edinilen deneyimler ve alınan geri bildirimler ışığında 2021 yılında Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı hayata geçirildi. Gençlerin okuldan işe geçiş süreçlerinde karşılaştıkları en büyük engellerden biri olan İngilizce yetkinliğine çözüm modeli sunan bu Program ile devlet üniversitelerinin 3. sınıflarında okuyan gençlere, 12 ay süresince 3 kur online canlı sınıflarda Berlitz Dil Okulları’ndan İngilizce eğitimi sağlanarak en az orta seviyede yabancı dil bilgisi ile mezun olmaları amaçlanıyor. Program kapsamında İngilizce CV hazırlama, bire bir İngilizce mülakat koçluğu gibi imkânlar da yer alıyor. Henüz programda eğitim sürecine devam eden ilk yıl katılımcıları arasında staj, part time ya da tam zamanlı iş bulan, yurt dışı programlarına katılan, özel bir eğitim programına dâhil olan 150 genç bulunuyor.

Gençlere fırsat verildiğinde, kendi potansiyellerinin farkına vardıklarının altını çizen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı: “Esas Holding olarak “çeşitlilik ve kapsayıcılık” değerini benimseyen ve bu değeri tüm faaliyetlerinde yaşatan bir kurumuz. Sosyal yatırım birimimiz Esas Sosyal ile gençlik ve istihdam alanının bu değeri vurgulamak ve yansımalarını görmek için çok doğru bir alan olduğunu düşünüyoruz. Sevgili annemiz Hayırlı Sabancı’nın desteğiyle hayata geçirdiğimiz İngilizce Fırsatım Programı da bu gençlerin daha okurken potansiyellerini keşfetmeleri, özgüven ve cesaret kazanmaları için müthiş bir fırsat. Yarın profesyonel hayata adım atacak gençler bizim gelecekteki konumumuzu belirleyen bireyler olacak. Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nın ilk yılında aldığımız yoğun ilgi, bu alandaki ihtiyacı bize gösterdi. Biz de madem bu kadar istekli genç var dedik, yeni dönemde 200 genci daha programımıza katmak ve yollarını açmak için aksiyon almaya karar verdik. Programlarımızı uygularken ekosistemimizi de entegre etmeye büyük önem veriyoruz. Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programımızın Kurumsal Destekçilerinin bursiyerleri ve STK’larımızın önerdiği gençler kriterleri uygun olduğunda programlarımızdan öncelikli olarak faydalanabiliyorlar. Böylece hem Programlarımız birbirini tamamlıyor, hem de el ele verdiğimiz ekosistem paydaşlarımızla birlikte gençlere yatırımlarımızın katma değerini karşılıklı olarak artırıyoruz. Eğitimli genç işsizliği konusuna derinlemesine inerek gençlerimizin önüne çıkan engellere çözüm modeli oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Başvuruları 10 Aralık 2021’de tamamlanan, Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’na Türkiye genelinden 116 üniversiteden başvuru yapıldı. Ağırlığı Endüstri Mühendisliği, Hukuk, Psikoloji bölümlerinden olan başvuruların %69’u kadın, %31’i erkek adaylardan oluşuyor.

Büyük bir titizlikle gerçekleştirilecek başvuru değerlendirme süreci sonrasında Programa katılmaya hak kazanan 200 katılımcı, gerçekleştirilecek oryantasyonun akabinde 1 Mart haftasında eğitime başlayacak. Mart 2023’te tamamlanması planlanan Program ile ilgili tüm detaylara ingilizcefirsatim.org adresinden ulaşılabiliyor.

Esas Sosyal Hakkında:

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla merhum Şevket Sabancı ve ailesinin topluma yatırım yapma vizyonu ile 2015 yılında kurulan Esas Sosyal, gençlere fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen sosyal etki Programları gerçekleştiriyor. Türkiye’nin sorunlarını ve toplumun ihtiyaçlarını anlayıp, sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlayan Esas Sosyal, dünyada mevcut olan sosyal etki yatırımı anlayışının Türkiye’deki örneğidir. Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı’nın liderliğini yaptığı Esas Sosyal’in ilk yatırım alanı gençlik ve istihdam olarak belirlendi. Esas Sosyal sahiplendiği alanda hayata geçirdiği sosyal yatırım programları ile 8.Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” kategorisinde ödüle layık görüldü.