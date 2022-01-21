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Good DEEDs, Dijital Enerji, Karbon Ayakizi, Meslek Liselerinin Gündeminde

Kadir Has Üniversitesi’nin yürüttüğü “Good DEEDs: Digital Energy Efficiency Designers” başlıklı Erasmus+ Key Action 2 projesi dijital enerji verimliliği alanında profesyonel beceriler geliştirme sürecine meslek lisesi öğrencilerini dahil ediyor.

EĞİTİM 21.01.2022, 10:03 21.01.2022, 10:19 Murat Aydın
Good DEEDs, Dijital Enerji, Karbon Ayakizi, Meslek Liselerinin Gündeminde

Kadir Has Üniversitesi’nin uluslararası kurumlarla birlikte yürüttüğü “Good DEEDs: Digital Energy Efficiency Designers” başlıklı Erasmus+ Key Action 2 projesi, iklim açısından nötr bir döngüsel ekonomi elde edilmesi için önemli bir adım atarak dijital enerji verimliliği alanında profesyonel beceriler geliştirme sürecine meslek lisesi öğrencilerini dahil ediyor. 36 ay sürecek olan proje, mesleki eğitim alan öğrenciler arasında dijital enerji verimliliği ve karbon ayakizinin etkisi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Ucal’ın Türkiye koordinatörlüğünü yaptığı ve İtalya, Yunanistan, Portekiz, Letonya ve Romanya’dan beş kurumun dahil olduğu Good DEEDs: Digital Energy Efficiency Designers başlıklı Erasmus+ Key Action 2 (KA226) projesi çalışmalarına başladı. Proje kapsamında partner ülkeler, European Grants International Academy (EGInA) ev sahipliğinde bir araya geldi. İtalya’nın Foligno kentinde düzenlenen çalıştayda projenin çalışma takvimi ve gerçekleştireceği etkinlikler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

2050 yılına kadar iklim açısından nötr bir döngüsel ekonomi elde edilmesi için zaman faktörünün kritik bir öneme sahip olduğunu ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde kararlar alınarak eyleme geçilmesinin zorunlu olduğunu belirten Prof. Dr. Meltem Ucal, “Mesleki eğitim veren liseler, sürdürülebilir bir döngüsel ekonomiye yönelik sektörel becerilerin geliştirilmesi için öncelikli kurumların başında geliyor. Good DEEDs projesinin ortakları için, dijital enerji verimliliği alanında profesyonel beceriler geliştirme sürecine meslek lisesi öğrencilerinin dahil edilmesi, eyleme geçilmesi adına büyük bir önem taşıyor,” diyor. 36 ay boyunca sürdürülecek proje, mesleki eğitim alan öğrenciler arasında dijital enerji verimliliği ve karbon ayakizinin etkisi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Good DEEDs, dijital enerji verimliliğine yönelik becerilerin sürekli ve sürdürülebilir büyümesine yönelik bir stratejiyi teşvik etmek amacıyla öğretmenler ve öğrenciler için bir metodoloji ve bir öğrenme platformu geliştirip test edecek. Dijital enerji verimliliği konusunda sürekli eğitimi destekleyecek olan online Good DEEDs platformu ile meslek lisesi öğretmenleri için bir dizi eğitim aracı oluşturulacak.

En az 1200 meslek lisesi öğrencisinin platformdan yararlanmasını hedefleyen projeye Türkiye’den de 10 meslek lisesi öğretmeni dahil olacak. Bu doğrultuda öğretmenlere yönelik düzenlenen çevrimiçi başvuru formu liselere ulaştırılarak bir açık çağrı yapılacak. Açık çağrı sonucu projeye dahil olacak meslek lisesi öğretmenleri, proje kapsamında oluşturulanonline eğitim platformu üzerinden öncelikle teorik bilgileri edinecekler. Sonrasında öğrencilerinin takip edeceği açık eğitim kaynaklarını proje ekibinin de desteği ile şekillendirecekler ve dijital enerji verimliliğiyle ilgili olarak kendi eğitim programlarını hazırlayacaklar. Böylece proje kapsamında amaçlanan sürdürülebilir döngüsel bir ekonomiyi geliştirecek olan geleceğin profesyonellerinin eğitimini üstlenmiş olacaklar.

Türkiye koordinatörlüğünü Kadir Has Üniversitesi’nin üstlendiği projenin partnerleri şöyle:

European Grants International Academy (EGInA), İtalya

Computer Technology Institute and Press “Diophantus” (CTI), Yunanistan

Portuguese Association of Environmental Technology Companies (APEMETA), Portekiz

National Centre for Education (VISC), Letonya

County School Inspectorate of Iaşi (ISJI), Romanya

Projenin paydaşlarının her biri farklı bir uzmanlık alanına sahip. Proje partnerlerinin birlikte üstlendiği çalışmalar olduğu gibi, uzmanlık alanlarına göre bir işbölümü de söz konusu. Buna göre Kadir Has Üniversitesi enerji alanındaki uzmanlığı ile online eğitim platformunun içeriğinin şekillendirilmesinde lider rol üstleniyor; eğitim programının kapsamını belirleyerek hangi alanlara yoğunlaşmak gerektiğine dair yol gösteriyor ve eğitim materyallerinin belirlenmesini sağlıyor.

#Erasmus Key Action #Digital Energy Efficiency Designers #Good DEEDs #KadirHasÜniversitesi
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