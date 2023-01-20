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Giresun'da Sağlık Meslek Yüksekokulu Merkez'e taşınacak!

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile birlikte Debboy esnaflarıyla bir araya geldi. Rektör Can, devletin organize sanayı bölgelerine öğrenci taşımayı teşfik ettiğini ve buna yönelik ücret ödedeğini ifade etti.

EĞİTİM 20.01.2023, 12:43 20.01.2023, 13:00 Murat Aydın
Giresun'da Sağlık Meslek Yüksekokulu Merkez'e taşınacak!

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile birlikte Debboy esnaflarıyla bir araya geldi. Rektör Can, devletin organize sanayı bölgelerine öğrenci taşımayı teşfik ettiğini ve buna yönelik ücret ödedeğini ifade etti. Çok sayıda esnafın katıldığı toplantıda, ayrıca Belediye Başkan Yardımcıları Şerafettin Vurgun ve  Hasan Yılmaz ile birlikte Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. Güven Özdem de hazır bulundu.

Toplantıda söz alan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, bu bölgede planladıkları öğrenci taşıma programı ile ilgili olarak, art niyetli ve yanlış bir çok bilgi paylaşıldığını hatırlatarak; "Debboy esnafımız rahat olsun, biz buradaki öğrenci sayısında kesinlikle bir azalmaya yol açmayacağız" dedi.

Rektör Can,  konuşmasına şöyle devam etti:

"YÖK Başkanımızın tavsiyesi üzerine bir çalışma başlattık. Kendisi bize, organize sanayi bölgelerine öğrenci taşımamız halinde öğrenci başına 5-6 bin TL. belki bugünden sonra 8-10 bin  TL. olacak şekilde ödenek verildiğini, devletin organize sanayi bölgelerine öğrenci taşımayı teşvik programı başlattığını söyledi.

Öte yandan 2017 yılından bu yana benden önceki Rektör döneminde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun yaklaşık 620 öğrencisi bina yetersizliği sebebiyle Bulancak ilçesine taşınmış. O tarihten bu yana aslında Giresun Merkezin öğrencisi olan bu çocuklar orada kalmış. Yeterli atölyeleri ve labaratuvarları yok. Yeterli mesleki eğitim alamıyorlar. Haftada iki gün yapacakları staj için onları otobüslerle Giresun'a taşıyoruz. Bu büyük bir maliyet... Ayrıca öğrenci Giresun merkezde ikamet ediyor. Yol parası, diğer harcamalarla birlikte, öğrencinin kendi masrafı da iki katına çıkmış durumda.  Haklı olarak gelip bana şikayet ediyorlar. Hocam, bizi ne zaman merkeze alacaksın diyorlar.

Bizde oturduk. Bu iki meseleyi becayiş yoluyla çözmeyi düşündük... Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunun 618 öğrencisini Debboy'a getirelim. Debboy'daki aynı sayıda öğrenciyi de Bulancak Organize Sanayi Bölgesine götürelim dedik. Makine, elektrik, elektronik, moda, tekstil ve fındık eksperliği programlarındaki yaklaşık 620-650 arasındaki öğrenciyi burada yapılacak okula taşımayı planladık.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun bu öğrencileri de 4 ay işletmelerde staj yapmak zorunda... Bu öğrencilerimizi de staj yapacakları yere taşımış olacağız. Organize sanayi bölgesinde onların staj yapabilecekleri çok büyük fabrikalar var. Bu nimetten onları niye mahrum edelim. Her birinin alacağı 8-10 bin TL. parayı niye geri çevirelim.

Bu taşıma işi kademeli olacak. Yarısı 2023-2024 öğretim yılında, diğer yarısı da daha sonraki yılda taşınacak. Hukuki sorun yaşamak istemiyoruz. Debboy'daki öğrenci sayısında kesinliklikle bir azalma olmayacak. Size söz veriyorum. Olursa yakama yapışın. Ben Giresun çocuğuyum. Kendi memleketime, kendi insanıma kötülük yapabilir miyim, mağdur edebilir miyim...

Diş Hekimliği Fakültesinin yaklaşık 350 öğrencisi olacak. Şu anda 150 öğrencisi var. Debboy'a getirdik bu öğrencileri... Bu ay içinde Diş Hastanemiz faaliye geçecek. Günlük 150-200 civarında hasta yoğunluğu olacak. Yani sizin bölgenizin yükü azalmıyor, aksine daha da artıyor. Bu yüzden size bu kirli bilgileri verenlere itibar etmeyiniz. Doğru bilgiyi gelin bizden alınız. Kapımız sizlere daima açık.

Bizi bir araya getiren, durumu açıklama fırsatı veren Sayın Belediye Başkanım Aytekin Şenlikoğlu'na teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum."

Rektör Can'ın konuşmasından sonra söz alan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da, "Debboy bölgesinde Üniversite ile birlikte çalıştıklarını, buradaki kararları birlikte aldıklarını, Üniversitenin Debboy için, Debboy'un da Üniversite için çok büyük bir önem taşıdığını biliyoruz. Sayın Rektörümüze de başarılı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi

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