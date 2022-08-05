Giresun Alucra'da Protokol Kuralları Eğitimi

Giresun'un ilçesi Alucra'nın Kaymakamı Sayın Mustafa ÇELİK’in talimatı ve onayı ile İstanbul Giresunlu Eğitimciler Derneği Genel Başkanı Eğitim Uzmanı ve Yazar Arif DEDE tarafından Alucra İlçesinde görev yapan kamu görevlilerine Yönetimde Protokol Kuralları Eğitimi Semineri verildi.

Şehit Zelkif Tekir ilkokulunda yapılan Daire amirleri, okul ve Kurum yöneticileri, din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde Protokolün Anlam ve Önemi, Protokolün Tarihi Gelişimi, Protokol İlkeleri, Protokolde Öncelikliler ve Önemiler, Önde ve Önce Gelme Kuralları, Resmî Tören Protokolü, Makam Protokolü, Konuk ve Ziyaretçi Protokolü, Bayrak Protokolü, Taşıt Protokolü, Toplantı Protokolü konularında uygulamalı bilgiler paylaşıldı.

Seminer sonunda Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen seminer ve ilçemizdeki diğer eğitim faaliyetleri konusunda bilgi paylaşımı ve değerlendirilme toplantısı yapıldı. Kaymakamımız sayın Mustafa ÇELİK’in başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İlhan TÜRK, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zehra Yağmur ZORBA ve Şehit Zelkif Tekir İlkokulu Müdürü Alim Duyuş katıldı.

Kaymakamımız tarafından Eğitim faaliyetlerinin çok önemli olduğu, her alandaki başarıda eğitim faaliyetlerinin etkili olduğu belirtilerek çeşitli vesilelerle ilçemizde her alanda fırsatların değerlendirildiği, İlçemizden yetişmiş eğitimci ve diğer alanlarda görev yapan hemşehrilerimizin bilgi birikim ve deneyimlerinin ilçemizde paylaşılmasının faydalı olduğunu bu anlamda seminer faliyetimizdeki katkılarından memnun olduğunu ifade etti.

Değerlendirme toplantısı sonunda Kaymakamımız sayın Mustafa ÇELİK tarafından Eğitim Uzmanı Arif DEDE’ye programın planlanmasında ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür edildi. Kaymakamımız tarafından Arif DEDE’ye Günün anısına Halk Eğitim Merkezi eserlerinden tablo hediye edildi. Arif DEDE tarafından yazarı olduğu YÖNETİMDE PROTOKOL KURALLARI VE KURUMSAL İLETİŞİM KİTABINI imzalayarak takdim etti.