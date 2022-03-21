Dünyanın yüzde 90’ı online eğitimi benimsedi

Online eğitim platformları ülkelerin yüzde 90’ı için eğitimin yeni adresi oldu. ABD'li öğrencilerin yüzde 63'ü her gün online eğitim platformları üzerinden eğitim görüyor. Yerli online eğitim platformu Vedubox, dünya çapında hizmet vererek oyunlaştırma modülünü sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle birlikte sunuyor.

Pandemi eğitimin online platformlara taşınmasında etkili oldu. Guru99’a göre, ülkelerin yüzde 90'ı pandemide dijital online öğrenme sürecini benimsedi. ABD'li öğrencilerin yüzde 63'ü her gün online öğrenme araçlarını kullanıyor. Online eğitimde öğrencilerin sınıfta aktif olmalarını, derse odaklanmalarını ve motivasyonlarını artırmayı sağlamak için oyunlaştırma yöntemleri kullanılıyor. Şirketler de şirket içi eğitim, ürün tanıtımı, işe alım süreçleri ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için oyunlaştırma çözümlerini iş modellerine giderek daha fazla dahil ediyor. Yerli online eğitim platformu Vedubox, oyunlaştırma modülünü, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle birlikte sunuyor.

Yaratıcılığı artırıcı etkisi var

Oyunlaştırmanın başlıca avantajlarından biri, etkileşim olanağı sayesinde öğrenmeyi daha eğlenceli ve öğretici hale getirmesi. Öğrenciler oyunlaştırılmış eğitimlere katıldıklarında daha iyi öğrenme ve pratik yapma şansı buluyor. Eğitimlere entegre edilen oyunlar, öğrenciler için eğlenceli ve üretken bir öğrenme deneyimi oluşturmaya yardımcı oluyor. Oyunlaştırmanın uygulanması, özellikle ilk, orta ve lise dönemindeki öğrencilere yönelik e-öğrenme platformlarında yaygın olarak kullanılıyor. Guru99’a göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yüzde 72'si öğrenme deneyimi için bulut tabanlıeğitim araçlarını kullanıyor. Yüzde yüz bulut teknolojisine sahip yerli sistem Vedubox’ın oyunlaştırma modülü, öğrencilerin konsantrasyonlarını artırıyor ve yaratıcılıklarını besliyor.

Eğitimde yeni trend VR, AR ve oyunlaştırma

Oyunlaştırmanın eğitime ve eğlenme motivasyonuna değinen Vedubox Genel Müdürü Bilgin Yazar, “Sanal gerçekliğin (VR) ve artırılmış gerçekliğin (AR) Vedubox üzerinden verilen eğitimlere dahil edilmesinden bu yana, öğrenim deneyimi muazzam bir dönüşüm geçirdi. Gelişen teknolojinin eğitim-öğretim ortamlarına katılmasıyla öğrencilerin öğrenme deneyimleri zenginleşiyor. Eğitim kurumları arasında sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve oyunlaştırma teknolojilerinin entegrasyonundaki artış, daha iyi akademik sonuçlar sunuyor. Vedubox’ta öğrencilerin eğitime katılımı, ödev teslimi, derslere giriş yapma sayısı gibi aktivitelerden puan kazanması ve en yüksek puanlı öğrencilerin liderlik tablosunda sergilenmesi öğrencilere ve eğitmenlere yeni ve etkili bir eğitim sürecinin kapılarını açıyor.” dedi.