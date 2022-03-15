Doğukaradeniz'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

15 Mart Salı günü hangi illerde okullar tatil edildi? İşte eğitime ara verilen iller...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerden bazı illerde eğitime ara verildi. Peki 15 Mart Salı günü hangi illerde okullar tatil edildi? İşte son dakika haberinin detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi.

Peki 15 Mart Salı günü hangi illerde okullar tatil edildi? İşte detaylar...

TRABZON

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı veTonya ilçelerimizdeki resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir(1) gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerimizde ise 15 Mart 2022 Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

GİRESUN

GİRESUN Valiliğide yaptığı açıklamada bazı ilçelerde okulların 15 Mart salı günü öğretime ara verildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında "Kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Giresun’da; Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç, tüm kademelerde eğitime öğretime bir gün süreyle ara verildi. Engelli ve Hamile personel bir gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

BATMAN

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 15 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

RİZE

Rize merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Rize'de cuma gününden bu yana merkez ve ilçelerinde kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları,resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 15 Mart 2022 Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 14 ilçede eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde okulların tamamında eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Perşembe ilçemizde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu, Fatsa, Ünye ilçemizde kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 15 Mart 2022 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.