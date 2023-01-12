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Doğa Koleji Yöneticileri İstanbul’da bir araya geldi

Türkiye genelinde 102 kampüsü bulunan, eğitim sektöründe yeniliklerin öncüsü Doğa Koleji; 2023-2024 eğitim-öğretim yılı hedefleri ve 20. yıl vizyonu için tüm yöneticileri ile İstanbul’da buluştu.

EĞİTİM 12.01.2023, 23:27 12.01.2023, 23:32 Murat Aydın
Doğa Koleji Yöneticileri İstanbul’da bir araya geldi

Doğa Koleji, 20. Yıl Vizyonu ve Büyüme Hedefleri için Türkiye Geneli Doğa Koleji Yöneticileri ile İstanbul’da Bir Araya Geldi. Türkiye genelinde 102 kampüsü bulunan, eğitim sektöründe yeniliklerin öncüsü Doğa Koleji; 2023-2024 eğitim-öğretim yılı hedefleri ve 20. yıl vizyonu için tüm yöneticileri ile İstanbul’da buluştu.

Doğa Koleji vizyon toplantısı kapsamında 2023-2024 ve 20. yıl eğitim hedefleri paylaşıldı. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can ve üst düzey yöneticilerin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Türkiye’nin dört bir yanından kampüs yöneticileri katılım gösterdi. Doğa Koleji yöneticilerinin sunumlarıyla başlayan buluşmada, 2023 yılına ilişkin değerlendirmeler paylaşılırken markanın 20, Cumhuriyet’in 100. yılına yakışan hedefler belirlendi.

“5 Yılda Dünya Markası Olacağız”

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, Can Eğitim Grubu gücü ve alt yapısıyla Doğa’nın 5 yılda bir dünya markası haline getireceklerini belirterek kurumun 20, ve Cumhuriyet’in 100. kuruluş yılının önemine dikkat çekti. Doğa Kolejinin 200 yıla sığacak 20 yıllık başarısında senelerin birikimi, tecrübesi, yüzlerce öğretmen ve çalışanın emeği olduğunu kaydeden Mehmet Can, “Doğa bize heyecan veriyor. Doğa Koleji, 20 yılda Türk eğitimine sayısız başarı, ödül ve fark dersleri kazandırdı ve yüksek bir marka algısı kazandı. 2022 yılında Doğa Koleji %15.4 büyüdü. 150 kampüs hedefimize; markamıza duyulan inanç ve güvenin yanı sıra öğretmenlerimizin, velilerimizin ve yöneticilerimizin desteği ile çok daha hızlı ulaşacağız.” Yeni yılda eğitim yatırımlarının artacağına dikkat çeken Can, “Biz önümüzdeki 20 yıllarda geleceğimize kalıcı bir iz bırakmak istiyoruz.” dedi.

“Cumhuriyetimizin 100. yılında holdingimizin eğitim yatırımları çoğalarak devam edecek”

Cumhuriyetimizin 100. yılında holdingimizin eğitim yatırımları tüm yöneticilerimizin güveni ve desteğiyle çoğalarak devam edecek. Finansal altyapımızı ve uluslararası iş birliklerimizi de artıracağız.” dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi-Doğa Koleji İş Birlikleri Artarak Devam Edecek

2023-2024 yılının hedeflerinin konuşulduğu toplantıya İstanbul Bilgi Üniversitesi yöneticileri de katıldı. BİLGİ-Doğa iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade eden yöneticiler, üniversite desteğinin her zaman Doğa öğrencilerinin ve ailesinin yanında olduğunu dile getirdiler.

“Eğitimde Uluslararasılaşma” 5 yıllık Eğitim Planlamaları Arasında Öne Çıkıyor

Toplantıda özellikle lise kademesinde uluslar ve kültürler arasında karşılıklı alışveriş, ilişki ve etkileşim yoğunluğunun artması gerektiğinin altı çizildi. Yurt içi ve yurt dışı üniversite eğitim programları, uluslararası geçerliliği bulunan eğitim modelleri ve akredite edilmiş lise müfredatıyla öğrencilerin kariyer planlamalarına daha fazla katkı sağlanmaya devam edileceği vurgulandı. Mehmet Can, “Cumhuriyetimizin 100, Doğamızın 20. gurur yılında bugüne dek olduğu gibi tüm eğitim sistemimizi; girişimciliği, proje modellemeyi, bilimsel düşünceyi, yabancı dili, kültürü, sanatı ve sporu merkez alarak geliştirmeye devam edeceğiz. Bu başarı hedeflerine sizlerin desteği, güveni ve katkılarıyla ulaşacak; yeni dönemde güçlü finansal altyapımızla yatırımlarımızı ve uluslararası iş birliklerimizi artıracağız.” açıklamasında bulundu.

Doğa Harikaları her alanda başarıdan başarıya koşuyor

2022 yılında öğrencilerinin önemli başarılara imza attığını belirten Mehmet Can, akademik başarılarıyla öne çıkan Doğa öğrencilerinin, kodlamadan satranca, yüzmeden hentbola tüm spor branşlarında da başarıdan başarıya koştuğunu dile getirdi.

Vizyon toplantısında yöneticilerle tek tek görüşen Mehmet Can, her kurumun kendi iç dinamikleri olduğunu hatırlatarak kısa ve uzun vadeli yatırım hedeflerine dikkat çekti. Toplantı, Doğa Koleji 20. yıl plaket töreni ile son buldu.

#DoğaKoleji
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