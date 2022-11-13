Doğa Koleji Öğrencileri Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Doğa Koleji, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yılında ebedî istirahatgahı Anıtkabir’i Türkiye geneli 102 kampüsünden 4 bini aşkın öğrencisiyle ziyaret etti. Anıtkabir’de gerçekleşen törene Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, Doğa Koleji yöneticileri ve öğretmenleri de katıldı. Anıtkabir’e gidemeyen öğrenciler ise Minecraft Education Edition uygulaması ile Anıtkabir’i eş zamanlı çevrim içi ziyaret etme imkânı buldu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret eden Doğa Koleji yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri, Anıtkabir Aslanlı Yol’da yürüyerek tören alanına geldi. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can eşliğinde mozoleye çelenk koyan öğrenciler ve tüm Doğa Ailesi Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Mozoleden ayrılan öğrenciler Atatürk’ün kalemlerinden kitaplarına, kıyafetlerinden kişisel bakım eşyalarına kadar birçok eşyasının sergilendiği müzeyi gezdi. Özellikle Atatürk’ün zengin kitap koleksiyonu öğrencilerin büyük ilgisini çekti. Öğrenciler bu geziyle Atatürk’ün hayatı ve yaptıkları hakkında kitaplarda okuduklarından çok daha fazlasını görmenin heyecanı ve coşkusunu yaşadı.

Anıtkabir ziyaretinden sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesini, Eski Meclisi, MTA (Tabiat Tarihi) Müzesini gezen Doğa Koleji öğrencileri; Atatürk'ün hayatı ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden eşyaları da görme fırsatı buldu.

“Emanetin emin ellerdedir”

Anıtkabir Özel Defteri'ne duygu ve düşüncelerini yazan Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, şunları kaydetti:

“Bugün Doğa Koleji ve İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak senin yüksek huzurunda bulunmanın kıvancını ve gururunu yaşıyoruz. Bizler, emanet olarak bırakmış olduğun Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçileri olarak, açtığın kutsal yolda, hiç durmadan ve yorulmadan, milletimizin en uygar medeniyetler içinde yer alması için çalışmaktayız. Bu mücadelemizde bizlerin en önemli esin kaynağı, senin açtığın bu kutsal yol ve bizlere bırakmış olduğun ilkelerindir. İlkelerinin ve bırakmış olduğun değerlerin önemi her geçen gün daha da iyi anlaşılmaktadır. Çünkü biliyoruz ve görüyoruz ki, senin ışığın sadece bizlerin yolunu değil, tüm insanlığın yolunu aydınlatacak yüksek değerler taşımaktadır. Bize bıraktığınız değerler ve bu güzel vatan için sana ve dava arkadaşlarına müteşekkiriz. Bize gösterdiğin bu yolda kurduğun Cumhuriyetin ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak yürüyeceğimize ve bu uğurda fikri hür, vicdanı hür yeni nesiler yetiştirmeye devam edeceğimize ant içeriz.

Aramızdan ayrılışının üzerinden 84 yıl geçmiş olsa da manevi varlığın ve ışığın bizlere her zaman esin kaynağı olmaya devam edecektir.

Aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz. Emanetin emin ellerdedir. Rahat uyu, ruhun şad olsun.”

Minecraft Education Edition ile Anıtkabir’i Ziyaret Edemeyen Öğrenci Kalmadı

Doğa Koleji öğrencileri Anıtkabir’i hem fiziki hem de çevrim içi ziyaret etti. Öğrenciler, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım müfredatı kapsamında kullanılan Minecraft Education Edition ile eş zamanlı Atatürk’ün 84. ölüm yılında Anıtkabir’de buluştu.

Minecraft Education Edition programı ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedî istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etme imkânı bulamayan öğrencilerin, aynı anda 10 Kasım anma törenlerine katılmalarını sağlamak amaçlandı. Bu proje ile Anıtkabir'i ziyaret etmeyen öğrenci kalmadı.