Darüşşafaka Cemiyeti, kurumsal derecelendirmede yine çıtayı yükseltti

159 yıldır “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla varlığını sürdüren Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti, kurumsal yönetim ilkelerine uyum notunu 10 üzerinden 9,77’ye yükseltti. “Şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sürdürülebilirlik” ilkeleri doğrultusunda 2013 yılından beri bağımsız kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu yayımlayan Darüşşafaka Cemiyeti, bu yıl da sivil toplum kuruluşları arasında zirvedeki yerini korudu.

Darüşşafaka Cemiyeti'nin kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunun derecelendirilmesine ilişkin Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından açıklanan 2022 yılı raporu, Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altındaki 302 kriterin analizi sonucu hazırlandı. Babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara 5. sınıftan liseden mezun oluncaya kadar sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, kolej seviyesinde eğitim olanağı tanıyan Darüşşafaka Cemiyeti, kurumsal yönetişimde "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sürdürülebilirlik" alanlarında hayata geçirdiği proje ve çalışmalarla bu yıl da notunu 9,74 puandan 9,77’ye yükseltti. Son 10 yıldır kurumsal yönetim ilkelerine uyum notunu düzenli olarak artıran Darüşşafaka Cemiyeti, 9,77 notuyla yine sivil toplum alanında en yüksek nota sahip kuruluş oldu.

2013 yılında Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları arasında ilk kez bağımsız kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptıran Darüşşafaka Cemiyeti’nin on yıldır üst üste notunu yükselterek yoluna devam etmesinden büyük gurur duyduklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Tüm çalışmalarımızı ve projelerimizi, ‘şeffaflık’, ‘hesap verebilirlik’ ve ‘sürdürülebilirlik’ ilkeleri doğrultusunda yürütüyoruz. 159 yıldır hayırsever milletimizin yaptığı bağışlarla çocuklarımızın en iyi eğitimi alarak daha iyi bir geleceğe sahip olması için çalışıyoruz. 2013 yılında 8,40 puanla başladığımız bu yolculuk, Cemiyetimizin şeffaf ve hesap verebilen yönetim anlayışının sonucu her geçen yıl yükselerek devam ediyor. Bağışçılarımıza karşı en büyük sorumluluklarımızdan biri de notumuzu hep zirvede tutmak. Bunun için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.