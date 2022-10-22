Çocuklarda Duygusal İhmale karşı ortak Sergi ve Panel

Projemiz Hayat Derneği tarafından yürütülen Geleceğe Dokunan Anneler Projesi (GEDA) ve Başkent Üniversitesi çocuklarda duygusal ihmal ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Ankara’da ortak sergi ve panel etkinliği yaptı.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu’nun ve Projemiz Hayat Derneği Başkanı Aslı Özdemir’in ev sahipliğinde Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından bu konu ile ilgili son 1 yılda yapılan ortak çalışmalar da sergilendi.

Aslı Özdemir toplantıda yaptığı açılış konuşmasında “Şanslıyız ki bugüne kadar değerli işbirlikleri yapma şansımız oldu. Başkent Üniversitesi ile de Mart 2021’de işbirliği protokolü imzaladık. Amacımız, Çocukluk çağında Duygusal İhmal konusuna ilişkin kamuoyunda farkındalık yaratmak” diye konuştu.

Bu konuda bireylerin duygularını tanıması, duygularını doğru ifade etme becerisinin kazandırılması, annelerin çocuğun duygularını tanıması ve uygun yaklaşım sergilemesinin sağlanması, anne çocuk ilişkisindeki karşılıklılık düzeyinin arttırılması gibi konularda ortak çalışmalar yaptıklarını belirten Aslı Özdemir, ayrıca Duygusal İhmal ile ilgili davranışların sıklığını azaltmak, çocukluk çağında Duygusal İhmal konusunun etki alanı ve yaygınlığına ilişkin bölgesel ve ulusal düzeyde saha çalışması yapılarak, istatiksel verilere ulaşılmayı da amaçladıklarını dile getirdi.

Toplatıda düzenlenen panellerde ise “Genç Sanatçıların Gözünden Duygusal İhmal” ve “Duygusal İhmal” başlıkları ele alındı.