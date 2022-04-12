Çocuklar hayallerini çizdi
Bakırköy'de Ak Parti İlçe Başkanlığı Çocukları sanata teşvik için resim yarışması düzenledi. Yarışmada hayallerini resme yansıtan çocukların tamamı sertifika ile ödüllendirildi.
Ak Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen resim yarışmasına katılan tüm çocuklar sertifika ile ödüllendirdi. Ak Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı salonundaki resim yarışmasına çocuklar anneleri ile birlikte katılım sağladı.
Ak Parti Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane, İlçe Başkan Yardımcısı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Birim Başkanı Fatih Gündoğmuş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Gerz ve teşkilat mensuplarının katıldığı organizasyonda çocuklar kendi hayallerini resimlere yansıttı.
Çocukları eğitime teşvik amaçlı yapılan yarışmada kıtılımcıların tamamına sertifika verildi. Aynı zamanda değişik hediyelerle ödüllendirilen çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu.
Minik ressamlar yapmış oldukları resimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiklerini söylediler.
Spor araba resmi çizen bir çocuğun sunumu dikkat çekti. Minik ressam "Ben bu spor arabamı Tayyip amca için çizdim. Bununla gezer " diyerek anlattı.
Resim yarışmasına katılan çocuklar ve ebeveynler ile konukların keyifli zaman geçirdikleri gözlendi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016