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Boğaziçili Gençlerden Kadınları Geliştirmeyi Hedefleyen NFT Projesi

Boğaziçili Gençlerden Kadınları Geliştirmeyi Hedefleyen NFT Projesi. Komisyoncular ve tüccarlar tarafından zor durumda bırakılan Aydın'daki Türk kadınlarını blockchain ile birleştirerek finansal olarak desteklemeyi, üretimi arttırmayı ve ülkemizi kalkındırmayı hedefleyen proje ile önümüzdeki hafta satış başlayacak.

EĞİTİM 03.09.2022, 08:52 03.09.2022, 09:27 Murat Aydın
Boğaziçili Gençlerden Kadınları Geliştirmeyi Hedefleyen NFT Projesi

Projeyi gerçekleştirenler Haluk Gül ve Kazım Kağan Tosun. Aydın'ın İncirliova beldesinde, İncirliova Belediye Başkanlığı, Boğaziçi Üniversitesi ve çeşitli kurumların desteğiyle gerçekleştirilen proje, Türkiye kapsamında yerel üretimi dünyaya pazarlamayı ve ülkemizin ihracatını arttırmayı hedefliyor.5 kadın ile gerçekleştirilen projede, 9 adet NFT satışı gerçekleştirecek ekip, 1 NFT'yi de süpriz bir kişiye hediye edecek.
Haluk Gül : "Türkiye'yi dünyaya tanıtmaya ihtiyacımız var. Ülkemizin güzelliklerini, web 3.0 gibi yeni gelişen teknolojilerle birleştirerek, uluslararası alanda başarı elde etme potansiyeline sahibiz. Uluslararası bir marka yaratmamız, metaverse alanında Anadolu'nun değerlerini tanıtmamız gerekiyor. Komisyoncular ve tüccarlar tarafından zor durumda bırakılan Aydındaki Türk kadınlarını blockchain ile birleştirerek finansal olarak desteklemeyi, üretimi arttırmayı ve ülkemizi kalkındırmayı hedefliyoruz. Projemizin prototipini bitirdik, önümüzdeki hafta satış aşaması başlayacak."
Türkiye, dünya kuru incir üretiminde lider konumdadır. En çok incir üreten illerden biri olan Aydın'da, yüksek teknolojili üretim oranı %1'den az. Bunu değiştirmek ve yüksek teknolojili katma değer üretmek isteyen gençler, yerel kültürümüzü ve değerlerimizi teknolojiyle harmanlayarak dünya standartlarında bir proje gerçekleştirme yolunda ilerliyor.
Kalite sertifikasyonları ve ürün orijinalliğini blockchain ve NFT aracılığıyla onaylayan bir tedarik zinciri sayesinde, komisyoncuları ortadan kaldırarak, yüksek kaliteli inciri üreticiden tüketiciye ulaştırıyorlar.

Kağan Tosun : "Köyümüz 100 yıldan uzun süredir incir üretimi gerçekleştiriyor. Sektördeki hidrojen peroksit vb kimyasallar ile insan sağlığını olumsuz etkileyen, üreticiye zarar veren aktivitelere son verme amacıyla, Meta-Boğaziçi ile Kağan Tarım ortaklaşa olarak 'Aydınlı Alfa Kadınlar' projesini geliştirdik."
 Hem İncirliovadaki kadınları desteklemek, hem ekonomik üretimi arttırmak, hem Türkiye'yi dünyaya tanıtmak, hem de blockchain'i halka yayarak toplumsal gelişimi sağlama amacıyla ilerleyen gençler, haftaya projelerini yayınlayacaklar.
Haluk Gül : "Türkiye için büyük bir potansiyel görüyoruz. Dünyada daha önce NFT ve fiziksel ürünler bu konsept etrafında geliştirilmedi. Erkenden hareket ederek ülkemizi metaverse ve blockchain alanında lider konuma getirerek ülkemizde bir "metaverse ekosistemi" oluşturmayı, teknoloji ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."
Kağan Tosun : "Aydın'ın ve Türkiye'nin büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Gençler olarak teknolojiyi kullanmayı, ülkemizdeki çalışkan ve azimli kadınlara istihdam ve ek gelir sağlamayı hedefliyoruz. Buradan çıkacak başarı hikayeleriyle diğer kadınlar için de bir umut oluşturacağız."

#aydın #boğaziçi #nft #aydınlıkadınlar #Boğaziçi Üniversitesi
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