Boğaziçi Üniversitesi mezunları iftarda buluştu

Boğaziçi Üniversiteliler Derneği tarafından düzenlenen iftar programı ile 1.500 mezun üniversitenin Güney Kampüsü’nde bir araya geldi.

Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile düzenlenen iftar davetinde Boğaziçi Üniversiteliler Derneği Başkanı Ekonomi Bölümü 2013 mezunu Fehim Paluluoğlu açılış konuşmasında mezunların üniversiteye desteğinin önemini vurgulayarak, mezun-üniversite ilişkisinin güçlenmesi gerektiğini belirtti.

Mezunlara hitap eden Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ise üniversitedeki gelişmeleri aktardı. Yeni kurulan Hukuk Fakültesi’nin 2022 sonbahar döneminde ilk öğrencilerini kabul edeceğini ifade eden Rektör Prof. Dr. İnci, “Bu sene başında kurulan Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü ile de geleceğin teknolojilerini bugünden tasarlamak ve özgün bir teknoloji alt yapısını ülkemize kazandırmak için yoğun çabalarımız devam ediyor. Üniversitemizin büyümesi yönünde bir diğer önemli gelişme Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile gerçekleşen Anadolu Hisarı Kampüsü’nün devralınması olmuştur. Yeni kampüsümüz sayesinde İngilizce Hazırlık Okulumuz Kilyos Kampüsünden taşınarak, hemen karşımızdaki Anadolu Hisarı Kampüsüne yerleşecek, Kilyos Kampüsümüz araştırma ve teknoloji üretimi amaçlı bir kampüse dönüştürülecek. Bu yeni alanla birlikte üniversitemizin hizmetinde olacak tüm sosyal alanlar ve mekanlar ile alan sorununda tarihi bir ilerleme kaydetmiş oluyoruz” diye konuştu.

Davette konuşan 1989 Endüstri Mühendisliği mezunu Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez ise Boğaziçi Üniversitesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında artan proje iş birliklerinin gelecek için önemine değindi. Dönmez, Bakanlık olarak her zaman Boğaziçi Üniversitesi’nin yanında olduklarını belirtti.