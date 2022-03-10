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BİLGİ Sağlık öğrencilerinin beyaz önlük giyme coşkusu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi birinci ve ikinci sınıf öğrencileri ve sağlık kuruluşlarında uygulamalı eğitime başlayacak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ‘Beyaz Önlük Giyme Töreni’nde beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımı atmanın heyecanını yaşadı. 

EĞİTİM 10.03.2022, 16:42 10.03.2022, 17:08 Murat Aydın
BİLGİ Sağlık öğrencilerinin beyaz önlük giyme coşkusu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi birinci ve ikinci sınıf öğrencileri ve sağlık kuruluşlarında uygulamalı eğitime başlayacak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ‘Beyaz Önlük Giyme Töreni’nde beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımı atmanın heyecanını yaşadı. 

Kuştepe ve Dolapdere Kampüslerinde önceki gün düzenlenen törene İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Tunç, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zeynep Şimşek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Aileler, töreni çevrimiçi olarak canlı izledi. 

‘Beyaz önlük insan hayatına duyulan saygının sembolüdür’

Törende konuşma yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, sağlık meslek mensuplarının insan yaşamına dokunan en değerli mesleklerden birini icra ettiğini belirtti.  Beyaz önlüğün insan hayatına duyulan saygıyı, sağlığı koruma sorumluluğunu, mesleki dürüstlüğü; tüm insanlığa din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan hizmet etmeyi temsil ettiğini söyleyen Prof. Dr. Parlakçı, “Üniversite olarak ‘Okul için değil, yaşam için öğrenmeli’ mottosunu kendimize kılavuz edinirken her zaman hayata dokunmanın, insan hayatını daha iyiye taşımanın, topluma duyduğumuz sorumlulukla hareket etmenin önemine inandık. Sizlerin de Üniversitemizde edindiğiniz birikimi ve tecrübeleri meslek hayatınız boyunca insanı odağınıza alarak toplum yararına kullanacağınıza, BİLGİ geleneğini yaşatacağınıza yürekten inanıyoruz” dedi.  

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zeynep Şimşek ise “Sağlık hakkını koruma, sağlığı geliştirme, hastaya ve yaralıya müdahale etme; bilimsel bilgiyi, bilgiye dayalı beceriyi ve hatasız doğru girişimi gerektirir. Beyaz önlük bunların simgesidir. Beyaz önlüklerimiz, kim olduğumuzu, ne yapacağımızı gösteren, hizmet sunduğumuz kişilerle güvene dayalı bağlılık geliştirmemizde simgemizdir” diyerek nitelikli sağlık çalışanına ihtiyacın her geçen gün arttığını dile getirdi.

‘Yaşatmaya vesile olmak en temiz uğraşlardan biri’

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Zeynep Sude Sav, “Yaşadığımız dönem, sağlığın toplumsal hayatımızı nasıl etkilediğinin en büyük kanıtı oldu. Bu süreçte sağlık çalışanlarının özverilerine tanık olduk. Sağlık çalışanı olmak, yaşatmaya vesile olmak insanlığın en temiz uğraşlarından biridir” derken; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Duygu Demircan, ise “İnsanın en büyük hazinesinin sağlığı olduğunu içinde bulunduğumuz koşullar bize daha iyi anlatıyor. Sağlık çalışanı olarak bilinçli ve örnek olmamız gerektiğini biliyoruz. Tıbbi bilgi ve beceriyle çalışan, yürekli ve merhametli sağlık çalışanları olarak uygulama alanlarına gideceğiz” dedi.

Tören, BİLGİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin beyaz önlüklerini giymesi ardından son buldu. 

#bilgi üniversitesi #Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu #Beyaz Önlük Giyme Töreni
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