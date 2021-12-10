Bayrampaşa Belediyesi'nden 3 öğrenciye burs

Eğitime destek olmak amacıyla öğrencilere düzenli olarak burs veren Bayrampaşa Belediyesi, bu yıl da 3 bin 100 öğrenciye burs yardımı yaptı. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bankamatik kartları burs dağıtım şöleniyle teslim edildi. Şölene katılan Başkan Atila Aydıner, “Eğitime destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Her yıl ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs veren Bayrampaşa Belediyesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı için de yapılan başvuruları değerlendirerek 3 bin 100 öğrenciye burs imkânı sağladı. Velileriyle birlikte Semih Erden Spor Salonu’na davet edilen öğrencilere bankamatik kartları burs dağıtım şöleniyle teslim edildi.

YAKLAŞIK 2 MİLYON 500 BİN TL BURS VERİLECEK

Altı ay boyunca ilkokul öğrencilerine aylık 100, ortaokul öğrencilerine 120, lise öğrencilerine ise 150 TL burs verilecek. Toplamda 2 milyon 378 bin TL burs yardımı yapılacak.

“EĞİTİME DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Burs dağıtım şölenine katılan ve eğitimin önemine vurgu yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Ülkemizin geleceği olan sevgili öğrencilerimize her yıl burs vererek destek oluyoruz. Bu yıl da geleneği bozmadık ve Bayrampaşalı toplam 3 bin 100 öğrencimize burs imkânı sağladık. Hayırlı olmasını ve güle güle harcamalarını temenni ediyorum. Bizler dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da eğitime destek olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.