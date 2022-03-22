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BAU – Huawei Stratejik Çözüm Ortaklığı Anlaşması İmzalandı

Giresun’nun Kulakkaya Yaylası’nın ev sahipliği yaptığı Teknoloji Zirvesi’nde Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve dünyanın önemli bilgi ve iletişim teknolojisi markalarından biri olan Huawei Türkiye arasında iş birliği protokolü imzalandı. 

EĞİTİM 22.03.2022, 10:14 22.03.2022, 10:33 Murat Aydın
BAU – Huawei Stratejik Çözüm Ortaklığı Anlaşması İmzalandı

Giresun’nun Kulakkaya Yaylası’nın ev sahipliği yaptığı Teknoloji Zirvesi’nde Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve dünyanın önemli bilgi ve iletişim teknolojisi markalarından biri olan Huawei Türkiye arasında iş birliği protokolü imzalandı. 

“Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler”,  “Akıllı Kampüsler ve Hibrit Eğitim” konularının ele alındığı  “Teknoloji Zirvesi” daha önce İklim ve Yeşil Büyüme zirvelerinin yapıldığı bin 700 rakımlı Kulakkaya Yaylası’nda düzenlendi. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve dünyanın önemli bilgi ve iletişim teknolojisi markalarından biri olan Huawei Türkiye arasında imzalanan iş birliği protokolü, teknoloji ve eğitim dünyasının önemli isimlerini de bir araya getirdi. 

Eğitim ile teknolojinin iç içe geçtiği, eğitimde teknolojik materyallerinin kullanımının arttırılması fikrinin hakim olduğu ‘Kulakkaya Eğitim Teknolojileri ve Tasarım Zirvesi’, BAU ve Huawei ortaklığında gerçekleştirildi. İş birliğinin imzalandığı zirveye, Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, BAU Global Başkanı Enver Yücel, Huawei Türkiye Araştırma ve İnovasyon Müdürü Dr. Sanem Tanberk, BAU Hibrit Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Ergün Akgün, Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu Teknoloji Yöneticisi Burak Bıçakhan ve ODTÜ  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay katıldı.

“Artık bizim sınıfların, kampüslerin dışına çıkmamız lazım” 

Düzenlenen zirvede konuşan BAU Global Başkanı Enver Yücel, eğitimde, tarımda ve her alanda Huawei ile birlikte çalışmalar yürütüleceğini belirterek, “Eğitim, teknoloji, sağlık adına teknolojik olarak ne varsa, biz Huawei ile çalışmaya karar verdik. Bugün burada bir iyi niyet sözleşmesi yapacağız. Gerek eğitimde olsun, gerek tarımda olsun, her alanda Huawei ile birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz. Artık mekanların bir önemi yok. Artık bizim sınıfların, kampüslerin dışına çıkmamız lazım yeter ki içerisini teknoloji ile doldurabilelim. Bütün eğitim grubu olarak 55 yıllık bir kurumuz. İçerik zenginliğimiz çok fazla var. Bunu teknolojiyle entegre ettiğimiz ve buluşturduğumuzda, insanlık adına ve kurumlarımız adına çok güzel işler yapmış olacağız” dedi.

“İşbirliğimizle Türkiye’ye değer katacağız”

Zirvede işbirliğinin önemine dikkat çeken Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li ise, “Bu ülkenin kurumsal bir vatandaşı olarak, Türkiye’ye katkı sağlamak üzere en iyi şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Kodlama Maratonu projemizle gençleri yazılım alanına yönlendirip burs ve ödüllerle teşvik ediyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi’nin de bir üyesi olduğu ICT Academy Programı’yla 20den fazla üniversitede STEM alanlarında eğitim gören gençlere online ve yüzyüze kurslar sunuyoruz. BTK ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) liderliğindeki Yazılım Hareketi Programı’na destek olup gençlere eğitimler sağlıyoruz. Huawei olarak, Türkiye'deki 20 yıllık kuruluş ve gelişim sürecimizde; Türkiye’deki dijitalleşme yolculuğunun her anına tanıklık ettik. Bilişim yeteneklerini geliştirme, yerelleştirme ve inovasyon alanlarındaki sürdürülebilir çalışmalarımızla, gelecekte çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile ülke ve endüstri için daha fazla değer yaratmak istiyoruz ve bu konuda  özgüvenimiz tam” dedi.

“Teknolojilerin katma değer katacağı alanlar geliştireceğiz”

Teknoloji ve eğitim alanında iki global organizasyonun iş birliği yaptığına dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz’de, “Eğitimde yenilikçi teknolojilerin kullanımıyla ilgili bir zirve gerçekleştiriyoruz. İşbirliğimiz eğitim alanında yeni olan teknolojiler, özellikle 5G, büyük veri, nesnelerin interneti gibi alanlarda eğitime entegrasyonları ve yenilikçi çözümler geliştirme üzerine odaklanıyor. Bu alanda hem birlikte araştırma-geliştirme çalışması yapacağız hem de eğitimde bu yeni teknolojilerin katma değer katacağı alanlarda iyi örnekler geliştireceğiz. Ayrıca mühendislik fakültesi öğrencilerimiz için bu yenilikçi teknolojilerin derslerini konumlandırarak onların yeni teknolojileri daha hızlı anlamaları ve tasarlamaları için yardımcı olacağız. Aslında burada teknoloji ve eğitim alanında iki global firma bir araya gelerek güçlerini birleştiriyor” şeklinde konuştu. 
 
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ile Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li arasında imzalanan protokolün ardından zirve, ‘Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler’, ‘Akıllı Kampüsler ve Hibrit Eğitim’ konu başlıklı oturumlarla devam etti. 

Öte yandan, BAU&Huawei ortaklığında gerçekleştirilecek olan iş birliği kapsamında uygulanacak bazı eğitimler ve programlar ise şu şekilde;

‘Huawei & BAU Öğrenme Platformu’ olarak adlandırılan ortak bir akademik platform oluşturulacak ve BAU'nun Huawei OpenLab Ekosistemine katılımı sağlanacak. Bunun yanında, öğretim üyelerinin/araştırmacıların eğitim teknolojilerine, ortak eğitim programlarına ve araştırma faaliyetlerine çalışma, araştırma ve katılım için erişimi mümkün olabilecek. Ayrıca dijital Kampüs, 5G, Eğitim Teknolojileri, Tıbbi Uygulama ve İnovasyon Yönetiminde, yapay zeka (AI) uygulamalarının kullanımıyla ilgili işbirliği geliştirilecek. Akıllı Sınıf: BAU ve Huawei, Huawei'nin Digital board IdeaHub aracılığıyla, farklı öğretim senaryolarıyla sınıf dijitalleştirmesi sağlanabilecek. Bunun yanı sıra, eğitim sektöründe yetenek gelişme ve ortaklık düşüncesiyle; BAU öğrencilerine/öğretim üyelerine, Uğur Okullarına, Bahçeşehir Koleji'ne ve Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerine/öğretmenlerine Huawei Sertifika Programlarına katılarak sertifika imkanı sağlanacak.

#BAU #Huawei #Teknoloji Zirvesi #Kulakkaya Yaylası #Bahçeşehir Üniversitesi #Huawei Türkiye
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