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Başkan Çalık'tan Öğrenci ve Öğretmenlere Yeni Eğitim Yılı ziyareti...

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede bulunan okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Okullarda öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Çalık, onlarla tek tek ilgilenerek sohbet etme imkânı da buldu.

EĞİTİM 21.09.2022, 08:41 Murat Aydın
Başkan Çalık'tan Öğrenci ve Öğretmenlere Yeni Eğitim Yılı ziyareti...

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede bulunan çeşitli anaokulu, ilkokul ve liseleri ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlere 2022-2023 eğitim öğretim yılında başarılar diledi. Okullarda öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Çalık, öğrencilerin, sınıflarını ziyaret etme talebini de geri çevirmedi. Burada öğrencilerle bir araya gelen Başkan Çalık, onlarla tek tek ilgilenerek sohbet etme imkanı da buldu. Daha sonra öğretmenlerle de bir araya gelen Başkan Çalık, yeni dönem ‘Beslenme Çantası’ uygulaması hakkında kapsamlı bilgi verdi.

“Evlatlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

Öğretmenlerden sınıflarındaki beslenme çantasına ihtiyaç duyan öğrencilerin bildirilmesi konusunda destek isteyen Başkan Çalık, “Sizin için ne yapsak az. Çocuklarımızı size emanet ediyoruz. Desteğiniz beni motive etti. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum” dedi. Ziyareti sırasında yaz dönemi boyunca okullardaki bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının gerçekleştiğini, eksikliklerin tamamlanması hususunda da çalışmaların süreceğini belirten Başkan Çalık, “Evlatlarımızın güvenli ve temiz ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

#Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık
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