Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere 330 TL kantin desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına kantin desteğinde bulunacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Öğrenci başına aylık 330 lira destekte bulunarak evlatlarımızın beslenmeleri için kıymetli bir adım atmış olacağız” dedi.

İlk etapta pilot ilçelerde başlayacak olan desteğin ilerleyen süreçte 60 bin öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının kantin masrafları için yapacağı destek, Başkent Kartlara yüklenecek ve bakiyeler sadece kantin harcamalarında kullanılabilecek.

Kantin desteği ile ilgili açıklamayı sosyal medya hesaplarından yapan Mansur Yavaş, “Yalnızca eğitimde değil yaşamda da fırsat eşitliği gerekiyor. Çocuklarımız için biz hep buradayız” ifadelerini kullandı.

Yavaş, videolu yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“Her gün haberlerde okula aç giden ve okulda aç kalan çocuklarımızı üzülerek takip ediyoruz. Bunlardan en etkili olanı ise okullarda açlıktan dolayı ağlayan çocukların olduğu haberdi. Bu haberler bizlerin sorumluluğunu daha da artırıyor. Bu nedenle, sosyal yardım alan ailelerimizin çocukları için yılbaşından sonra ilk olarak pilot bölgelerde, ardından da tüm Ankara’da Başkent Kartla kantin alışverişi dönemini başlatıyoruz. Öğrenci başına aylık 330 lira destekte bulunarak evlatlarımızın beslenmeleri için kıymetli bir adım atmış olacağız… SMA testi, çocuk tarama testi, kreşler, doğal gaz desteği, et desteği, kırtasiye desteği, öğrenci abonmanı, öğrenci su indirimi, ücretsiz internet, barınma merkezleri, sınav ücreti ödemeleri, teknoloji merkezleri… Bunların hepsi çocuklarımız için… En büyük projemiz, nesillerce süren yoksulluğu çocuklarımız için makus bir gelecek olmaktan çıkarıp, onların gelişimlerini ve eğitimlerini tamamlayarak aydınlık bir geleceğe sahip olmalıdır.”