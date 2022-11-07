Ali Babacan'dan çarpıcı açıklama: YÖK’ü kapatacağız

Millet İttifakı ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu. Babacan yaptığı paylaşımda seçimden sonra Yüksek Öğretim Kurulu'nu (YÖK) derhal kapatacaklarını ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Babacan "Seçimden sonra YÖK’ü derhal kapatacağız" dedi.

"DERHAL KAPATACAĞIZ"

Babacan paylaşımında bu ifadeleri kullandı:

"YÖK’ün doğum gününü kutlamak isteyenler için son 1 saatteyiz. Gerçekten son 1 saat. Seçimden sonra YÖK’ü derhal kapatacağız."