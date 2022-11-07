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2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında İlk Ara Tatil Ne Zaman? İşte merak edilen gün!

2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı ilk ara tatil ne zaman başlayacak? İlk ara tatili olan bir haftalık dinlenme sürecine günler kaldı. Ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılıyor?

EĞİTİM 07.11.2022, 10:49 07.11.2022, 10:54 Murat Aydın
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında İlk Ara Tatil Ne Zaman? İşte merak edilen gün!

2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı ilk ara tatil ne zaman başlayacak? İlk ara tatili olan bir haftalık dinlenme süreci ne zaman sona erecek? Kış tatili olarak da bilinen 2023 Yarıyıl tatili ne zaman olacak? İlk yarı dönem tatiline kaç gün kaldı? Ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılıyor?

Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya geçilen yarıyıl tatilinden önceki bu bir haftalık tatil süreci olan ilk ara tatil ne zaman başlayacak. Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte ‘İlk ara tatil ne zaman?’ sorusu öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı.

Peki bu yıl 12 Eylül 2022 Pazartesi günü ders başı yapan öğrenciler için ilk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 

İlk Ara Tatil Ne Zaman?

Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merakla beklenen 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı ilk ara dönem tatili 14 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Kasım’da sona erecek.

Birinci ara dönem tatili başlangıç tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi

Birinci ara dönem tatili bitiş tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayan Eğitim ve Öğretim Yılı kapsamında ilk ara tatil 11 Kasım 2022 Cuma günü başlayacak. Hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük ara tatilin ardından milyonlarca öğrenci 21 Kasım 2022 Pazartesi günü tekrar ders başı yapacak.

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