2021-2022 Eğitim yılı ilk ara tatili başlıyor

2021-2022 Eğitim yılı ilk ara tatili bugün başlıyor, Eğitim yılında okullar ne zaman tatile girecek, Bugün başlayacak Kasım ayı ara tatili kaç günı? İşte ilk ara tatil ve tatil günleri ile ilgili tarihler...

2021-2022 Eğitim yılı Kasım ayı ara tatili 15 Kasım tarihinde başlıyor. Tatile iki gün kaldı ancak, hafta sonu Cumartesi -Pazar tatilleride 15 Temmuz'e denk geldiği için tatil bugün akşam ders çıkışında başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini haftalar önce açıklamış ve sosyal medya ve internet sitesinde de paylaşmıştı, Yeni takvime göre, okullardaki ilk ara tatil 15 Kasım'da başlayacak.. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 6 Eylül 2021 tarihinde başlamıştı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak, kasım ara tatiline kaç gün kaldı? İşte okulların tatil edileceği tarih

Okullarda ilk ara tatilin ne zaman yapılacağı belli oldu. Eylül başında uzun süre sonra yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, şimdiden ara tatillerin takvimini merak ediyor. MEB tarafından geçtiğimiz senelerde uygulanan ara tatil bu yıl da ilk dönemde 9 gün geçerli olacak. Ardından ise 15 tatil başlayacak. Bu yıl ilk ara tatil kasım ayında gerçekleşecek.

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a sona erecek..

İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de verilecek..