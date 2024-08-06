Edirne İl Jandarma Komutanlığı, maddi ve manevi kayıplara yol açan ve diğer suç olaylarının da tetikleyicisi olabilecek kaçakçılık olaylarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak, Merkez ilçede yapılan bir operasyonda 120 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir takip edilen (M.İ.) isimli şahsın tarlasında yapılan aramada devasa bir kenevir tarlası ortaya çıkarıldı. Ekipler tarafından titizlikle yürütülen operasyonda, yaklaşık 120 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilerek kontrollü bir şekilde imha edildi.