Gazze’de 25 yıl sonra ilk çocuk felci vakası tespit edilmesinin ardından, Dünya Doktorları Derneği’nin de yer aldığı Uluslararası Dünya Doktorları Ağı, kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.ANKARA (İGFA) - İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik hava saldırılarındaki can kayıpları her geçen gün artıyor, bölgenin özellikle sağlık sisteminde geri dönülmez tahribat yaşanıyor.

Ağustos ortasından bu yana zorunlu tahliyeler artarken, bölgede hijyen ve beslenme koşullarının yetersizliği nedeniyle 25 yıl sonra ilk kez bir çocuk felci vakası tespit edildi. Birleşmiş Milletler (BM) ve Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan en az 2.100 sağlık çalışanın katılımıyla 31 Ağustos’tan itibaren çocuk felci virüsüne karşı aşı kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında 10 yaşın altındaki çocukların en az yüzde 90'ının aşılanması hedefi konuldu ancak İsrail’in yalnızca 3 günlüğüne belli bir saat aralığında çatışmaları durdurmayı kabul etmesi aşılama sürecini sekteye uğrattı.

DÜNYA DOKTORLARI GAZZE’DEKİ ACİL MÜDAHALELERE LİDERLİK EDİYOR

Dünya Doktorları Derneği’nin de yer aldığı ve Gazze’de sahada görev yapan Uluslararası Dünya Doktorları Ağı ise kısa süreli ateşkesi yeterli bulmuyor. Özellikle içme suyu eksikliği ve sağlıksız koşulların yaygın olduğu bölgede çocuk felci gibi bulaşıcı hastalıkların salgına dönüşebileceği uyarısı yapan Dünya Doktorları, sağlıklı bir ortam sağlanmadan aşı kampanyasının tek başına etkili olamayacağı görüşünü dile getirdi. Uluslararası Dünya Doktorları Ağı, çocuk felciyle mücadele için Gazze’de 6 ay ile 10 yaş arasındaki 640 bin çocuğun acilen aşılanması gerektiğini belirterek kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.