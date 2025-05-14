Kocaeli İzmit Belediyesi ve Kocaeli Çölyak PKU Yaşam Derneği iş birliğiyle 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’ne özel Glütensiz Mutfak Atölyesi’nde glütensiz üre tatlısı yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi ve Kocaeli Çölyak PKU Yaşam Derneği iş birliğiyle uzun süredir sürdürülen Glütensiz Mutfak Atölyesi Down Cafe’de gerçekleştirildi.

Her ayın ikinci çarşambası düzenli olarak yapılan atölye, bu kez 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’ne özel bir içerikle hazırlandı.

Atölyede, bu anlamlı güne ithafen Kocaeli’nin Kandıra yöresine ait geleneksel bir lezzet olan “Glütensiz Üre Tatlısı” yapıldı.

FARKINDALIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Atölyede hem glütensiz tarifin yapımı uygulamalı olarak gösterildi hem de çölyak hastalığı ve glütensiz beslenme konusunda bilgi paylaşımları yapıldı. Etkinlik, glütensiz yaşam süren bireyler için hem bilgilendirici hem de sosyal bir ortam sağladı. Katılımcılar, hem yöresel kültürü tanıma hem de alternatif tariflerle glütensiz mutfağı zenginleştirme fırsatı buldu. İzmit Belediyesi, Glütensiz Mutfak Atölyesi projesiyle çölyaklı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve toplumda glütensiz beslenmeye dair farkındalığı güçlendirmeyi sürdürüyor.