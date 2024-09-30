Karatay Belediyesi tarafından restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan ve Haziran ayında hizmete açılan 800 yıllık “Obruk Kervansaray Müze Otel” Kanada’da düzenlenen “6’th Urban Economy Forum 2024”te dünyaya tanıtıldı.KONYA (İGFA) - Karatay’ın yüzlerce yıllık geçmişine, kültürüne ve tarihi dokusuna sahip çıkan Karatay Belediyesi, söz konusu çalışma ve gayretleri pek çok platform tarafından büyük takdir topluyor.

OBRUK KERVANSARAY MÜZE OTEL, DÜNYA’YA TANITILDI

Bu yıl Kanada Toronto ve Kitchener şehrinde 6’ncısı düzenlenen “Urban Economy Forum 2024’e (6. Kentsel Ekonomi Forumu) katılan Karatay Belediyesi, restorasyon ve çevre düzenlemesi tamamlanarak Haziran ayı içerisinde hizmete giren Obruk Kervansaray Müze Otel’i dünyaya tanıttı.

Konya-Aksaray karayolunun 70. kilometresinde yer alan ve 800 yıl önce inşa edilen Selçuklu kervansarayının proje aşamasından restorasyon sürecine, ardından da 13 odalı otele dönüştürülmesine kadar yapılan çalışmalar ve gelinen noktayı tüm ayrıntılarıyla Karatay Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Fuat Özcan anlattı.

OBRUK KERVANSARAYI, TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN GELECEĞE IŞIK TUTAN VE GEÇMİŞİN SESİNİ GÜNÜMÜZE TAŞIYAN BİR EFSANEDİR

Sunumunu “Tarihi ve Kültürel Miras Bağlamında Sürdürülebilir Kalkınma; Obruk Kervansaray” başlığıyla yapan Fuat Özcan, Obruk Kervansaray Müze Otel’in hayata geçmesinde sürdürülebilirlik ve kültürel mirasın korunmasının iki temel ilke olarak kabul ettiklerini aktardı.

Özcan; “Handa gerçekleştirilen restorasyon ve renovasyon çalışmaları, koruma ve geliştirme arasındaki hassas denge gözetilerek, tarihi yapının özgün kimliğinin korunmasına özen gösterilerek tasarlanmıştır.Yağmur sularının toplanarak Obruk Gölü'ne yönlendirilmesiyle, gölün doğal döngüsüne katkı sağlanmış, doğa ve tarihi mekânların birbirini besleyebileceği bir model oluşturulmuştur.Isıtma sisteminde ise tarihi yapıya uygun bir çözüm geliştirilmiş; petek kullanılmadan yerden ısıtma sistemi ile hem yapının özgün görünümü korunmuş hem de modern konfor sağlanmıştır. Obruk Hanı’nda benimsenen bu yaklaşım, kültürel ve tarihi kaynakların yaşatılması ve korunması için koruma ve geliştirmenin birlikte ele alınmasının ve her iki unsurun uyum içinde yaşatılmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Gelenek ve geleceği bir araya getiren bu çabalar, tarihe saygılı ve sürdürülebilir bir geleceğin kapılarını aralamaktadır.Obruk Kervansarayı, tarihin derinliklerinden geleceğe ışık tutan ve geçmişin sesini günümüze taşıyan bir efsanedir” ifadelerini kullandı.