Tütün salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlığa, çevreye ve ekonomiye çok büyük zararlar vermektedir. Dr. Orkan Karaca, sigara kullanımının kalp hastalıkları, hipertansiyon, inme, akciğer hastalıkları, düşük doğum ağırlığı ve kanser gibi önlenebilir birçok hastalığın başlıca nedeni olduğunu vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Dünyada elektronik sigaralar genellikle sigaraya göre daha az zararlı bir alternatif olarak pazarlanmaktadır.

İlk elektronik sigara 1930 yılında bireysel kullanım için geliştirilmiş ardından 1963 yılında Herbert A. Gilbert tarafından ABD’de üretilmiştir. Gilbert bu yeni ürünü için, “sigara içmenin güvenli, zararsız bir yolu ve yöntemi” şeklinde reklam yapmış ve patentini almıştır.

Genus Pharma Medikal Direktörü Uzman Dr. Orkan Karaca, “Yetişkin elektronik sigara kullanıcıları, bu sigarayı nikotin isteğini azaltabilecek daha sağlıklı bir seçim, yakın çevrelerinde kullanmayanlara daha az zararlı olduğu düşüncesi ve sigarayı bırakmak için tercih ettiklerini söyledi.

Karaca, “Elektronik sigara kullanımının hem küçük hem de büyük tansiyonda akut bir artışla beraber ana damarlarda sertleşmeye neden olduğu ve elektronik sigaraların sigara bırakma yöntemi olarak kullanılamayacağı yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir. Elektronik sigaralar, kalp atım dengesinde bozukluk oluşturarak, kalp ve damarların iş yükünü ve stresini arttırarak, damarların içini döşeyen dokuda fonksiyon bozukluğuna yol açarak ve kalbi besleyen damarlarda spazmlara neden olarak ölüm riskini arttırmaktadır. Elektronik sigara kullananlarda ve iki sigarayı birlikte kullananlarda kalp krizi riski kullanmayanlara göre daha yüksek olarak bulunmuştur. Elektronik sigara kullanımının damar içinde pıhtılaşmaya eğilimi artırarak kalp krizi ve beyin damarlarında tıkanıklığına bağlı olarak felçlere yol açabileceği gösterilmiştir” şeklinde konuştu.

Elektronik sigara sonuç olarak bir tütün ürünüdür ve sağlığa zararlıdır. Daha az zararlı olduğu ileri sürülen elektronik sigaraların kısa süreli kullanımları sonrasında bile ölümle sonuçlanabilecek ciddi akciğer bozukluklarına ve solunum yetmezliğine neden olabileceği gösterilmiştir. Orkan Karaca konuşmasında, “Tütün kullanımının neden olduğu hastalıkları azaltmak için sigaraya başlama oranlarının azaltılması ve sigara bırakma girişimlerinin mutlaka arttırılması gerektiğini vurguladı.