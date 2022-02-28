Zelenskiy'ye saldırı için 400 suikastçı Kiev’de iddiası!

400'den fazla Rus paralı askeri, Kremlin'in emriyle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile hükümet üyelerine suikast düzenleme ve Rusya’nın bölgede kontrolü ele geçirmesine zemin hazırlama emriyle Kiev'de faaliyet gösterdiği iddia ediliyor.

Rusya- Ukrayna savaşının 5. gününde bölgeden dünyaca ünlü İngiliz gazetesi Times; çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Times'a göre Kremlin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek için Afrika'dan 400'den fazla paralı Rus askeri getirdi. 'Wagner Grubu' olarak bilinen özel suikastçıların, Zelenskiy ve diğer 23 hükümet yetkilisini öldürme emri aldığı iddia ediliyor.

PUTİN'DEN YEŞİL IŞIK BEKLİYORLAR

Putin'in çok yakın bir müttefiki olan ve 'Putin'in aşçısı' olarak bilinen oligark Yevgeny Prigozhin tarafından yönetilen kiralık ordu beş hafta önce Ukrayna'ya gitti. Grubun söz konusu operasyon için astronomik rakamlar aldığı konuşuluyor.

Özel eğitimli suikast ekibinin, Ukrayna başbakanı Zelenskiy , kabine üyeleri, Kiev belediye başkanı Vitali Kliçko ve kardeşi Wladimir de dahil olmak üzere, Ukrayna'da ön saflara çıkan kilit isimleri öldürmek için Kremlin'den gelecek yeşil ışığı beklediği söyleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI PLANLARI BOZDU

Ancak Kremlin'in planları, Kiev'de ilan edilen 36 saatlik sert sokağa çıkma yasağı sonrası zora girdi. Hükümet görevlileri, askerlerin Rus sabotajcıları için süpürebilmesi için herkesin evlerine kapanmasını emretti. Yapılan açıklamada yasaklı saatlerde sokakta görülen herkesin 'düşman' olarak kabul edileceği belirtildi.

CEP TELEFONLARINI İZLİYORLAR

Wagner askerlerinin, Zelenskiy ve meslektaşlarını cep telefonları aracılığıyla takip ettiği ve bu yüzden her zaman nerede olduklarını bildikleri öne sürülüyor. Başka bir kaynak, Putin'in Zelenskiy ile yaptığı 'barış görüşmeleri' sırasında kiralık katillere 'frene basın' talimatı verdiğini belirtti.

Zelenskiy geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Rusya ordusunun 'bir numaralı hedefinin' kendisi, 'iki numaralı hedefin' ise ailesi olduğunu belirtmişti.

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