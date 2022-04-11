banner314

banner325

Son Dakika

Zelenskiy'nin Yunanistan Meclisi'nde Nazi sevgisinin nedeni belli oldu!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Yunanistan parlamentosunda Osmanlı İmparatorluğu döneminde 40 bin Türkü vahşice katleden ırkçı Yunan örgütüne övgüler yağdırmıştı. Rum basını, Zelenskiy ve eşi Olena’nın Güney Kıbrıs’taki sahibi veya hissedarı olduğu bazı Offshore şirketlerin isimlerini açıkladı.

DIŞ HABERLER 11.04.2022, 08:30 11.04.2022, 09:01 Murat Aydın
Zelenskiy'nin Yunanistan Meclisi'nde Nazi sevgisinin nedeni belli oldu!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Yunanistan parlamentosunda savaşın gidişatına ilişkin açıklamalarda bulunurken, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 40 bin Türkü vahşice katleden ırkçı Yunan örgütüne övgüler yağdırmıştı. Zelenskiy'nin bu övgüsünün nedeni belli oldu. Rum basını, Zelenskiy ve eşi Olena’nın Güney Kıbrıs’taki sahibi veya hissedarı olduğu bazı Offshore şirketlerin isimlerini açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasında meydana gelen kriz ve sonrasında yaşanan savaş, dünyanın gündemindeki yerini koruyor.

ZELENSKİY HER YERDE AYRI KONUŞUYOR!

Ukrayna - Rusya savaşında Türkiye'nin nerede durduğu tartışmaları tartışılırken,Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nın yaptığı bu açıklama Türkler tarafından yadırgandı. Superhaber Muhabiri Mevlüt Yüksel; Zelenskiy'nin türklerin tepkisine yol açan açıklamasının perde arkasını ortaya çıkardı.Mevlüt Yüksel'in haberinde Zelenskiy'nin Yunanistan'a neden özgüler yaptığı anladıldı. İşte Yüksel'in haberi: 

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, batılı gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO'nun Rusya’dan çekinerek Ukrayna’yı ittifaka kabul etmediğini ifade ederek, buna karşı NATO’nun Ukrayna için ortak güvenlik garantileri üzerinde çalışması gerektiğini açıklamıştı. Zelenskiy, “Batı, ciddi bir yaptırım paketi uygulasaydı, büyük ihtimalle Rus ordusunun Ukrayna'yı işgali olmayacaktı” demişti. Yine Zelenskiy'nin, Rusya'nın saldırısından önce yaptığı açıklamalarda, her ülke için ayrı konuşmalar yaptığı ortaya çıkmıştı. Zelenskiy, nisan ayının başında video bağlantısıyla İrlanda Parlamentosu'na yaptığı konuşmada Avrupa'nın Rusya'ya yaptırımlar konusundaki "kararsızlığına" tahammül edemediğini belirtmişti.

YUNAN PARLAMENTOSUNDA TÜRKLERİ KATLEDEN ÖRGÜTÜ ÖVDÜ!

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırı öncesi ve sonrası yaptığı çelişkili açıklamalarla dikkati çeken Zelenskiy, önceki gün Yunanistan Parlementosu'nda yaptığı açıklamada skandal cümleler kullanmıştı. Zelenskiy, Yunan Parlamentosu’nda,1821’de Osmanlı’ya isyan eden ve Mora ile Girit’te on binlerce Türk’ü katleden ve Türkçe’de “Dostluk Cemiyeti” anlamına gelen Filiki Eterya örgütünü şu sözlerle övmüştü: “Filiki Eterya, burada, Odessa’da kuruldu. Yunan devrimcileri, dün ya bağımsızlık ya da ölüm diyorlardı. Biz de bugün aynısını söylüyoruz. Tıpkı geçmişte olduğu gibi şimdi de Helenizm’in merkezi olan Odessa tehdit altındadır. Bugün Yunanistan ve Ukrayna arasında da bir Filiki Eterya kurulabilir." Büyük Yunanistan" idealini hayata geçirme hayaliyle kurulan 'Filiki Eterya' cemiyetine övgü yağdıran Zelenskiy’nin sözleri Yunan parlamenterler tarafından ayakta alkışlanmıştı.

ZELENSKİY'NİN YUNANİSTAN AŞKININ NEDENİ BELLİ OLDU!

Öte yandan Zelenskiy'nin Türkiye'de büyük tepki çeken bu övgüsünün nedeni bugün belli oldu. Güney Kıbrıs Rum basını, Zelenskiy ve eşi Olena’nın, Güney Kıbrıs’ta sahibi veya hissedarı olduğu bazı Offshore şirketlerin isimlerini açıkladı. Rum basınının iddialarına göre, Zelenskiy ve eşinin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde, “Kinokvartal LLC, Studio Kvartal-95 LLC, Zelari Fish LLC, Aldorante Limited, Vilhar Holdings Limited, Green Family Ltd.” adlı offshore şirketleri bulunuyor.

OFFSHORE HESAP NEDİR?

Offshore yatırım, yatırımcının ikamet ettiği ülkenin dışında, bir yerde yaptığı yatırımdır. Offshore finans merkezi, kıyı ötesi finans merkezi veya denizaşırı finans merkezi, yerleşik olmayan offshore şirketlere kurumsal ve ticari hizmetler sunma ve offshore fonlarının yatırımı konusunda uzmanlaşmış, düşük vergi oranları olan küçük bölgelerdir.

ZELENSKİY YUNANİSTAN MECLİSİN'NDE NEO-NAZİLER ÖZMÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Yunanistan parlamentosuna seslendi. Zelenskiy çevrimiçi toplantıya Neo-Nazi taburundan Azov üyesi iki teröristle birlikte katıldı. Bunu gören bazı Yunan milletvekilleri genel kurulu terk etti.

Zelenskiy ne zaman, nerede, kimin elinde patlayacağı belli olmayan pimi çekilmiş bir el bombası gibi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya karşıtı yaptırımlara destek veren Yunanistan’ın parlamentosunda milletvekillerine seslendi. Zelenskiy, çevrimiçi katıldığı toplantıya Neo- Nazi taburundan iki teröristi dâhil etti.

Ekran üçe bölündü. Üst tarafta Kiev’i temsilen Zeleskiy, aşağıda da Neo-Nazi taburunun Azov grubunu temsil eden iki kişi vardı. Teröristlerden biri yüzünü göstermedi.

Zelenskiy’nin neo Nazi mensuplarıyla Yunan Parlamentosu’na sesleneceği beklenmiyordu. Zelenskiy ile birlikte Donbas Bölgesi’ndeki Rus halkını katleden neo Nazi mensuplarının olmasından bir grup parlamenter rahatsız oldu. Ancak bu durumun önceden planlandığını öğrenen milletvekilleri konuşmayı boykot etti.

Zelenskiy’nin konuşmasını sadece iktidar partisi Yeni Demokrasi üyelerinin dinledi. Syriza Partisi temsilcileriyse, Azov üyelerinin Zelenskiy’le beraber Yunan parlamentosunda konuşma yapmış olmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu kaydetti.

#nazi #yunanistan #Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy #MevlütYüksel
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 11 Nisan 2022
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:10
İkindi 16:50
Akşam 19:46
Yatsı 21:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 31 48
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 29 49
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir