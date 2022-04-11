Zelenskiy'nin Yunanistan Meclisi'nde Nazi sevgisinin nedeni belli oldu!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Yunanistan parlamentosunda savaşın gidişatına ilişkin açıklamalarda bulunurken, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 40 bin Türkü vahşice katleden ırkçı Yunan örgütüne övgüler yağdırmıştı. Zelenskiy'nin bu övgüsünün nedeni belli oldu. Rum basını, Zelenskiy ve eşi Olena’nın Güney Kıbrıs’taki sahibi veya hissedarı olduğu bazı Offshore şirketlerin isimlerini açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasında meydana gelen kriz ve sonrasında yaşanan savaş, dünyanın gündemindeki yerini koruyor.

ZELENSKİY HER YERDE AYRI KONUŞUYOR!

Ukrayna - Rusya savaşında Türkiye'nin nerede durduğu tartışmaları tartışılırken,Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nın yaptığı bu açıklama Türkler tarafından yadırgandı. Superhaber Muhabiri Mevlüt Yüksel; Zelenskiy'nin türklerin tepkisine yol açan açıklamasının perde arkasını ortaya çıkardı.Mevlüt Yüksel'in haberinde Zelenskiy'nin Yunanistan'a neden özgüler yaptığı anladıldı. İşte Yüksel'in haberi:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, batılı gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO'nun Rusya’dan çekinerek Ukrayna’yı ittifaka kabul etmediğini ifade ederek, buna karşı NATO’nun Ukrayna için ortak güvenlik garantileri üzerinde çalışması gerektiğini açıklamıştı. Zelenskiy, “Batı, ciddi bir yaptırım paketi uygulasaydı, büyük ihtimalle Rus ordusunun Ukrayna'yı işgali olmayacaktı” demişti. Yine Zelenskiy'nin, Rusya'nın saldırısından önce yaptığı açıklamalarda, her ülke için ayrı konuşmalar yaptığı ortaya çıkmıştı. Zelenskiy, nisan ayının başında video bağlantısıyla İrlanda Parlamentosu'na yaptığı konuşmada Avrupa'nın Rusya'ya yaptırımlar konusundaki "kararsızlığına" tahammül edemediğini belirtmişti.

YUNAN PARLAMENTOSUNDA TÜRKLERİ KATLEDEN ÖRGÜTÜ ÖVDÜ!

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırı öncesi ve sonrası yaptığı çelişkili açıklamalarla dikkati çeken Zelenskiy, önceki gün Yunanistan Parlementosu'nda yaptığı açıklamada skandal cümleler kullanmıştı. Zelenskiy, Yunan Parlamentosu’nda,1821’de Osmanlı’ya isyan eden ve Mora ile Girit’te on binlerce Türk’ü katleden ve Türkçe’de “Dostluk Cemiyeti” anlamına gelen Filiki Eterya örgütünü şu sözlerle övmüştü: “Filiki Eterya, burada, Odessa’da kuruldu. Yunan devrimcileri, dün ya bağımsızlık ya da ölüm diyorlardı. Biz de bugün aynısını söylüyoruz. Tıpkı geçmişte olduğu gibi şimdi de Helenizm’in merkezi olan Odessa tehdit altındadır. Bugün Yunanistan ve Ukrayna arasında da bir Filiki Eterya kurulabilir." Büyük Yunanistan" idealini hayata geçirme hayaliyle kurulan 'Filiki Eterya' cemiyetine övgü yağdıran Zelenskiy’nin sözleri Yunan parlamenterler tarafından ayakta alkışlanmıştı.

ZELENSKİY'NİN YUNANİSTAN AŞKININ NEDENİ BELLİ OLDU!

Öte yandan Zelenskiy'nin Türkiye'de büyük tepki çeken bu övgüsünün nedeni bugün belli oldu. Güney Kıbrıs Rum basını, Zelenskiy ve eşi Olena’nın, Güney Kıbrıs’ta sahibi veya hissedarı olduğu bazı Offshore şirketlerin isimlerini açıkladı. Rum basınının iddialarına göre, Zelenskiy ve eşinin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde, “Kinokvartal LLC, Studio Kvartal-95 LLC, Zelari Fish LLC, Aldorante Limited, Vilhar Holdings Limited, Green Family Ltd.” adlı offshore şirketleri bulunuyor.

OFFSHORE HESAP NEDİR?

Offshore yatırım, yatırımcının ikamet ettiği ülkenin dışında, bir yerde yaptığı yatırımdır. Offshore finans merkezi, kıyı ötesi finans merkezi veya denizaşırı finans merkezi, yerleşik olmayan offshore şirketlere kurumsal ve ticari hizmetler sunma ve offshore fonlarının yatırımı konusunda uzmanlaşmış, düşük vergi oranları olan küçük bölgelerdir.

ZELENSKİY YUNANİSTAN MECLİSİN'NDE NEO-NAZİLER ÖZMÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Yunanistan parlamentosuna seslendi. Zelenskiy çevrimiçi toplantıya Neo-Nazi taburundan Azov üyesi iki teröristle birlikte katıldı. Bunu gören bazı Yunan milletvekilleri genel kurulu terk etti.

Zelenskiy ne zaman, nerede, kimin elinde patlayacağı belli olmayan pimi çekilmiş bir el bombası gibi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya karşıtı yaptırımlara destek veren Yunanistan’ın parlamentosunda milletvekillerine seslendi. Zelenskiy, çevrimiçi katıldığı toplantıya Neo- Nazi taburundan iki teröristi dâhil etti.

Ekran üçe bölündü. Üst tarafta Kiev’i temsilen Zeleskiy, aşağıda da Neo-Nazi taburunun Azov grubunu temsil eden iki kişi vardı. Teröristlerden biri yüzünü göstermedi.

Zelenskiy’nin neo Nazi mensuplarıyla Yunan Parlamentosu’na sesleneceği beklenmiyordu. Zelenskiy ile birlikte Donbas Bölgesi’ndeki Rus halkını katleden neo Nazi mensuplarının olmasından bir grup parlamenter rahatsız oldu. Ancak bu durumun önceden planlandığını öğrenen milletvekilleri konuşmayı boykot etti.

Zelenskiy’nin konuşmasını sadece iktidar partisi Yeni Demokrasi üyelerinin dinledi. Syriza Partisi temsilcileriyse, Azov üyelerinin Zelenskiy’le beraber Yunan parlamentosunda konuşma yapmış olmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu kaydetti.