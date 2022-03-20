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Zelenskiy'den Rus anne ve babalara çağrı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 24 gün geçti. Çok sayıda Rus ve Ukrayna Askeri ve halk nezdinde ölümler gerçekleşirken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, şu ana kadar 14 binden fazla Rus askerinin öldüğü belirterek Rus annelerine ve babalarına çağrı yaptı.

DIŞ HABERLER 20.03.2022, 11:50 Murat Aydın
Zelenskiy'den Rus anne ve babalara çağrı

Konuşmasında barış müzakerelerine işaret eden Zelenskiy, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Artık barışla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü biz Ukraynalıyız ve bizim için bir insan hayatı paha biçilemez" dedi.

Rusya’nın Ukrayna saldırıları nedeniyle her gün Ukrayna ve dünya kamuoyuna seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıların 24. gününe dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, Rusya’nın Chornobaivka kentinde saldırılarına karşı Ukrayna ordusunun gösterdiği başarılardan bahseden Zelenskiy, "Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 24. günü sona erdi. Ukraynalılar, onlarca yıldır farklı bölgelerde ve farklı koşullarda savaşan bir ordudan daha profesyonelce savaşmayı bildiklerini kanıtlıyor. Ukrayna'ya gönderilen çok sayıda teçhizat ve askere, yetenek ve cesaretle yanıt veriyoruz. Bu nedenle örneğin Chornobaivka savaşı tarihe geçecektir. Burası, Rus ordusunun ve komutanlarının kendilerini tam olarak gösterdikleri bir yer. Ordumuz, Chornobaivka yakınlarında işgalcileri altı kez yok etti. Altı kez! Ve hala oraya geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki saldırılarına değinerek bu saldırıların bir savaş suçu olduğunu işaret eden Zelenskiy, "Mariupol ablukası, savaş suçlarının tarihine geçecek. İşgalcilerin barışçıl bir kente bunu yapması, yüzyıllar boyunca hatırlanacak bir terördür. Ukraynalılar bunu dünyaya ne kadar çok anlatırsa, biz de o kadar çok destek buluruz. Rusya, Ukrayna'ya karşı terörü ne kadar çok kullanırsa, onun için sonuçları o kadar kötü olacaktır" dedi.

"BİR RUS ASKERİ ARACINA HALKIMIZI ÖLDÜRMESİ İÇİN TEK BİR DOLAR VERMESİNLER"

Ayrıca konuşmasında, bugün İsviçre Parlamentosu’na seslendiğini hatırlatan Zelenskiy, İsviçre şirketlerinin Ruslar ile iş yapmamasını tavsiye etti. Başkan Zelenskiy, "Henüz Rusya pazarından ayrılmamış tüm İsviçreli şirketler bunu hemen yapsın. Bir Rus askeri aracına halkımızı öldürmesi için tek bir dolar, frank ya da euro vermesinler. Böylece devletimize karşı savaştan sorumlu olanlar İsviçre'de yaşamdan, İsviçre’de konuttan ve İsviçre bankalarının tadını çıkarmasınlar" diye konuştu.

"DAHA ŞİMDİDEN 14 BİNDEN FAZLA ASKERİNİZ ÖLDÜRÜLDÜ"

Sözlerinin devamında, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 14 binden fazla Rus askerinin öldüğünü belirten Zelenskiy, Rus anne ve babalara seslendi. Zelenskiy, "Silahlı Kuvvetlerimiz tüm alanlarda düşmanı caydırmaya devam ediyor. Rus birlikleri eşi görülmemiş kayıplar veriyor. İşgalcilerin bazı birimleri yüzde 80-90 oranında yok edildi. Özellikle şiddetli savaşların olduğu yerlerde, savunmamızın ön cephesi Rus askerlerinin cesetleriyle dolu ve bu cesetleri kimse götüremiyor. Saldırılara yeni birimler yönlendiriliyor. Bazıları, Rus birliklerinin komutasının mümkün olan her yerde toplandığını gizli tutuyor. Rusya'nın çok derin bir insan kaynağına ve çok sayıda teçhizata, füzeye ve bombaya sahip olduğunun çok iyi farkındayız. Fakat Rusya vatandaşlarına sormak istiyorum. Evlat, anne ve baba size bir şey ifade etmiyor mu? Daha şimdiden 14 binden fazla askeriniz öldürüldü. Bu 14 bin anne. Bu 14 bin baba. Bunlar eş, bunlar çocuklar, akrabalar ve arkadaşlar. Bu savaş devam ettiği sürece daha fazla kurban olacak. Sen bunu fark etmiyor musun?" ifadelerini kaydetti.

Halka sesleniş konuşmasında Ukrayna’daki insani koridorlardan tahliye edilen siviller ile ilgili de bilgiler aktaran Zelenskiy, "Cumartesi günü 8 insani yardım koridoru faaliyet gösterdi. 6 bin 623 kişi kurtarıldı. İşgalcilerin bombardımanı nedeniyle Kiev bölgesindeki Borodyanka'dan insanları çıkaramadık. Fakat bu girişimlerden vazgeçmeyeceğiz. Ukraynalılar Bervytsya, Bucha ve Bogdanovka'dan Brovary'ye tahliye edildi. Luhansk bölgesindeki Lysychansk, Popasna, Severodonetsk ve Rubizhne'den insanlar Bahmut'a götürüldü. 4 binden fazla Mariupol sakini Zaporijya'ya ulaşmayı başardı. Ne yazık ki insani yardımlar Herson bölgesindeki kentlere ulaştırılamadı. Rus birlikleri hatlarımızın hareketini engelledi" şeklinde konuştu.

"UKRAYNA HER ZAMAN BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜM ARADI"

Aynı zamanda konuşması sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptığını aktaran Zelenskiy, "Bugün Macron ile görüştüm. Müzakerelerin kolay ve hoş olmadığını anladığınızdan eminim. Fakat onlara ihtiyaç var. Çünkü bu yaşamlarla ilgili. Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Artık barışla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü öldürülen herkesi sayıyoruz. Çünkü bizim için harap olmuş her aile, harap olmuş her hane demektir. Çünkü biz Ukraynalıyız ve bizim için bir insan hayatı paha biçilemez" dedi.

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