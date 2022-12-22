Zelenskiy ABD Kongresinde konuştu: Ukrayna yaşıyor ve Rusya'yı geri püskürtüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Tüm kasvetli manzaraya rağmen Ukrayna düşmedi. Ukrayna yaşıyor ve (Rusya'yı) geri püskürtüyor." dedi.

euronews.com'daki habere göre; Zelenskiy, ABD Kongresinde Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak katıldığı bir oturumda Kongre üyelerine hitap etti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin başkanlığındaki oturumda, Kongre üyeleri Zelenskiy'yi uzun süre ayakta alkışlayarak karşıladı.

Konuşmasına başta Amerikan halkı olmak üzere Kongre üyelerine teşekkür ederek başlayan Zelenskiy, "Burada olmak benim için bir ayrıcalıktır." görüşünü dile getirdi.

"Gelecek yıl dönüm noktası olacak"

Zelenskiy, tüm dünyanın zihninde Rusya’ya galip geldiklerini söyleyerek, "Tüm kasvetli manzaraya rağmen Ukrayna düşmedi. Ukrayna yaşıyor ve (Rusya’yı) geri püskürtüyor." diye konuştu.

ABD'lilerin ve Avrupalıların da bu savaşta bir zafer elde ettiklerini aktaran Zelenskiy, "İşte bu nedenle Avrupalılar şu an her zamankinden daha güçlü." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Rus tiranlığı üzerimizdeki kontrolünü kaybetti. Bir daha asla zihinlerimizi etkileyemeyecek." dedi.

Öte yandan Rusları sahada da yenmeleri gerektiğini dile getiren Zelenskiy, konuşmasında "Bu mücadele çocuklarımız ve torunlarımızın nasıl bir dünyada yaşayacaklarına karar verecek." ifadesine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, gelecek yılın hem Ukrayna hem de ABD için "dönüm noktası” olacağını ifade ederek, Ukrayna’nın cesareti ve ABD’nin kararlılığına vurgu yaptı.