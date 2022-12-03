Yunanistan’dan ‘silahsız’ adalarda tanklarla tatbikat

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik kara harekatına odaklanmışken, Yunanistan Ege'de tahriklerini sürdürüyor. Yunan ordusu, 1923 Lozan Barış Anlaşması'na göre silahsızlandırılmış statüde bulunan Midilli adası ile 1947 Paris Barış Anlaşması'na göre yine silah bulundurulmaması gereken Rodos adasında askeri tatbikat düzenledi. Midilli'de yapılan iki günlük tatbikata Kiowa ve Apache saldırı helikopterleri, tankçı ve topçu birlikleri katıldı. Ayrıca ABD'nin hibe ettiği 1200 adet M1117 zırhlı araçtan bazıları da tatbikatta yer aldı.

Yunanistan, Türkiye'nin bu adaların silahsızlandırılması isteğine rağmen tatbikatlar yapıyor. Tatbikatta adalarda bulunmaması gereken zırhlı araçlar ve silahlar kullanılıyor.

‘BİR GECE GELSİNLER'

Rodos'taki tatbikatta ise RM 70 çok namlulu roket atar sistemi kullanıldı. Ayrıca topçu, avcı uçakları, helikopter ve tanklar tatbikata katıldı, gerçek mermilerle atışlar yapıldı. Tatbikatı izleyen Korgeneral Grigorios Bundliakis “Eğer barış istiyorsan savaşa hazırlan söylemiyle yola çıktık. Gecenin karanlığı operasyonlarda önemli rol oynuyor. Ordunun hareketlerini kolaylaştırıyor ve gündüze kıyasla ani baskınları kolaylaştırıyor. Dolayısıyla gece gelsinler ve askerlerimizin nasıl savaştığını görsünler” dedi.