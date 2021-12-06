Yeni yasaklar! Aşı yaptırmayana maç, sinema, restoran ve toplu taşıma yasak

Koronavirüs varyantları dünya çapında etkili olmaya devam ederken, yeni yasaklar da başladı. Avrupa'nın bir çok ülkesinde başlatılan yasaklara İtalya'da yenileri eklendi. İtalya'da aşı yaptırmayanların spor etkinlikleri, sinema ve restoran gibi mekanlara girmesine izin verilmeyecek. İtalya’da hükümetin 'süper yeşil geçiş sertifikası' olarak adlandırdığı tedbirler kapsamında bugün başlayan yasaklarla aşı yaptırmayan kişiler spor etkinlikleri, sinema ve restoran gibi mekanlara giremeyecek. İtalya'da alınan yeni bir kararla tüm okul personeli, polis ve ordu mensuplarına aşı yaptırma zorunluluğu getirildi.

İtalya’da hükümet, aşısız kişilere sert tedbirler koymaya başlarken bugünden itibaren uygulanmaya başlanan 'süper yeşil geçiş sertifikası' kapsamında artık aşı olmamış kişiler spor etkinlikleri, sinema salonları, otel, müze ve restoran gibi yerlere kabul edilmeyecek. Ayrıca aşı olmayanlar otobüs, tramvay, metro da dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

ETKİNLİKLERE 'YEŞİL GEÇİŞ SERTİFİKASI' OLMAYAN GİREMEYECEK

Ülke genelinde birçok mekan ve etkinliğe giriş için zorunlu tutulan 'yeşil geçiş sertifikası' daha önce aşı yaptıranlara, koronavirüsü geçirip iyileşenlere ve test sonucu negatif çıkanlara veriliyordu.

Bakanlar Kurulu’nda alınan yeni kararlar ile bu sertifika artık yalnızca aşı yaptıranlara veya koronavirüsü atlatanlara verilecek.

EĞİTİM, EMNİYET VE ORDU MENSUPLARINA AŞI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Öte yandan yeni tedbirler kapsamında, sağlık çalışanlarına uygulanan zorunlu aşı politikasına tüm okul personeli, polis ve ordu da dahil edildi. Aşı olmayan çalışanların ise birkaç günde bir test vermeleriyle mevcut şartlarda işe gidip gelmelerine izin verilecek.